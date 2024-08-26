Σε κοινή τους ανακοίνωση οι υφυπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, Κώστας Φραγκογιάννης και Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι αντίστοιχα, προανήγγειλαν την προσεχή διεξαγωγή του Hackathon Ελλάδας - Τουρκίας 2024. Μια εκδήλωση η οποία όπως επισημαίνουν στην κοινή ανακοίνωση, είναι αφιερωμένη στην προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας μεταξύ των δύο εθνών.

Ο κύριος τομέας, στον οποίο θα επικεντρωθεί το Hackathon σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι οι Έξυπνες Πόλεις, και γιαυτό το λόγο καλούνται μαθητές λυκείων και πανεπιστημίων, στελέχη νεοφυών επιχειρήσεων και επιστήμονες από την Ελλάδα και την Τουρκία, ηλικίας 16-35 ετών, να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση η οποία χαρακτηρίζεται "ορόσημο".

Ο στόχος της εκδήλωσης όπως την περιγράφουν στην κοινή ανακοίνωση οι δυο υφυπουργοί, είναι να έρθουν πιο κοντά οι νέοι, και "μέσα από συνέργειες και συντονισμένες προσπάθειες, έχουν τη δύναμη να γεφυρώσουν πολιτισμούς, να καινοτομήσουν και να προσφέρουν λύσεις που θα διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών και των δύο χωρών".

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση των δυο υφυπουργών Εξωτερικών κ.κ. Φραγκογιάννη και Μποζάι είναι η εξής:

«Εμείς, οι Υφυπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προαναγγείλουμε την προσεχή διεξαγωγή του Hackathon Ελλάδας - Τουρκίας 2024. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας μεταξύ των δύο εθνών μας.Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που συνδιοργανώνεται από την Bilişim Vadisi, τη Βάση Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Τουρκίας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Τουρκίας, και τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών), στοχεύει στην αξιοποίηση της δημιουργικής ενέργειας των λαμπρότερων μυαλών μας για την ανάπτυξη λύσεων που θα έχουν διαρκή θετική επίδραση στην κοινωνία.Ο κύριος τομέας, στον οποίο θα επικεντρωθεί το Hackathon, είναι οι Έξυπνες Πόλεις. Σε αυτόν περιλαμβάνονται καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της ζωής στις πόλεις μέσω της τεχνολογίας, την αντιμετώπιση κρίσιμων περιβαλλοντικών προκλήσεων, την προώθηση της βιωσιμότητας και τη βελτίωση της ασφάλειας και των μηχανισμών αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε μαθητές λυκείων και πανεπιστημίων, στελέχη νεοφυών επιχειρήσεων και επιστήμονες από την Ελλάδα και την Τουρκία, ηλικίας 16-35 ετών, να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση-ορόσημο. Οι νέοι, μέσα από συνέργειες και συντονισμένες προσπάθειες, έχουν τη δύναμη να γεφυρώσουν πολιτισμούς, να καινοτομήσουν και να προσφέρουν λύσεις που θα διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών και των δύο χωρών.Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε σειρά εντατικών συνεδριών ανταλλαγής απόψεων, σε εργαστήρια και επαναληπτικές ασκήσεις προγραμματισμού, ενώ παράλληλα θα εργάζονται σε κοινές ομάδες για την αντιμετώπιση καίριων προκλήσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες εγγραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας σε αυτή την εκδήλωση-ορόσημο.Μαζί μπορούμε να καινοτομήσουμε για ένα καλύτερο και λαμπρότερο μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

