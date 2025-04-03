Φάμελλος για επίσκεψη Μητσοτάκη στην ΑΗΣ Καρδιάς: Πήγε στον τόπο του εγκλήματος

«Ο πρωθυπουργός πήγε να επιθεωρήσει τον τόπο του εγκλήματος», αναφέρει σε δήλωση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοζάνη.

«Έναν τόπο που η κυβέρνησή του καταδίκασε στην ανεργία, την ερημοποίηση και τη φτώχεια», προσθέτει.

Επιπλέον, ο κ. Φάμελλος εξηγεί: «Η βίαιη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση, που επέβαλε, διέλυσε την τοπική κοινωνία και οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας.

Όσα ωραία λόγια και να πει, οι κάτοικοι που απέμειναν βλέπουν μόνο λουκέτα, αποβιομηχάνιση και μαζική ανεργία. Γιατί, δυστυχώς, οι νέοι και οι νέες φεύγουν.

H χώρα είναι ενεργειακά ανασφαλής και πρωταθλήτρια ακρίβειας στο ρεύμα. Για να θησαυρίζουν λίγοι, …και με την απολιγνιτοποίηση. Όλα λάθος! Και όταν οι πολίτες τόλμησαν σήμερα να του πουν την αλήθεια, απάντησε με αυταρχισμό, χημικά και αστυνομική καταστολή!».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει: «Η Δυτική Μακεδονία δεν αντέχει άλλα ψέματα. Θέλει δουλειές και δικαιοσύνη. Θέλει δίκαιη μετάβαση και μία κοινωνία με αξιοπρέπεια. Για να έχει ξανά προοπτική πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση που αφήνει πίσω της συντρίμμια».

Πηγή: skai.gr

