Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον Φιντάν στις Βρυξέλλες - Τι συζητήθηκε

Με τον Τούρκο ομόλογο του Hakan Fidan συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του NATO.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι δύο Υπουργοί συζήτησαν για την πορεία των διατλαντικών σχέσεων, καθώς και για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Κατά τις ίδιες πηγές, αντικείμενο της συνάντησης ήταν, επίσης, ο καθορισμός των επόμενων βημάτων του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Συγκεκριμένα, συζήτησαν για το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα, σε χρόνο που θα καθορισθεί, βάσει προγραμμάτων των 2 ηγετών. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε και η διοργάνωση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη στις 8-9 Μαΐου 2025.

Καθορίστηκε, τέλος, η επόμενη συνάντηση των δύο Υπουργών, η οποία θα λάβει χώρα κατά την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, στις 14-15 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

