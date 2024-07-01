Με τους αθλητές της Εθνικής ομάδας μπάσκετ συναντήθηκε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει του προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ που διεξάγεται στη χώρα μας.

«Η σχέση μας με την Εθνική μπάσκετ είναι γνωστή και δεδομένη. Και η αγάπη δεδομένη», σημείωσε ο πρωθυπουργός μιλώντας με τους παίκτες και το επιτελείο της Εθνικής ομάδας.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι -και το λέω εκπροσωπώντας όλη την ομάδα- που είστε εδώ μαζί μας, γιατί αυτό δείχνει όχι απλά την υποστήριξη, δείχνει όλη τη θετική ενέργεια και όλα τα vibes, θα έλεγα, θετικά, από όλη την Ελλάδα. Εκπροσωπούμε όλη την Ελλάδα, οπότε νιώθουμε ότι είμαστε όλοι ένα σώμα και έτσι πάμε να κερδίσουμε», ανέφερε ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος.

«Κι εγώ από την πλευρά μου, κ. πρωθυπουργέ, και για τους παίκτες, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε εδώ, γιατί η Εθνική ομάδα δεν κοιτάει κανέναν, είναι πάνω από όλους και είναι εθνική υπερηφάνεια και τιμή που είμαστε εδώ, σαν Έλληνες», τόνισε ο προπονητής της Εθνικής Βασίλης Σπανούλης.

Τα μέλη της Εθνικής ομάδας ευχαρίστησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υποστήριξη στη διοργάνωση του προολυμπιακού στην Ελλάδα.

«Έχουμε κάνει το καλύτερο που μπορούμε για να οργανώσουμε ένα καλό προολυμπιακό. Να το χαρείτε και να μας κάνετε όλους χαρούμενους», ανέφερε ο πρωθυπουργός, στον οποίο οι παίκτες χάρισαν μια μπάλα μπάσκετ και μια φανέλα με το όνομά του, υπογεγραμμένη από όλους και ο πρόεδρος της ΕΟΚ ένα δάφνινο στεφάνι εκ μέρους της ομοσπονδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

