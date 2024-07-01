Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε βεντέτα έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τους δύο πολιτικούς να οδηγούνται εκ νέου σε ρήξη εντός της Ολομέλειας, αυτή τη φορά για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σε παρέμβασή της από το βήμα της Βουλής, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανέλαβε τις κατηγορίες της προς την κυβέρνηση περί συγκάλυψης, με αφορμή και την μεταφορά του κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας από το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης στο Κουλούρι Λάρισας, μετά από εντολή του Εφέτη ανακριτή, με τον Υπουργό Υγείας να σηκώνει το γάντι και να της καταλογίζει σενάρια επιστημονικής φαντασίας, επικαλούμενος ανάρτηση συγγενή θύματος.

«Ο γονέας των Τεμπών βγαίνει και λέει ότι οι άνθρωποι που λένε αυτά που είπατε προ ολίγου από το βήμα της βουλής διακινούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας και είναι ψεύτες. Ο γονέας που έχασε το παιδί του και έρχεστε τώρα εσείς εδώ, με ύφος ιεροκήρυκα και μας λέτε ότι δήθεν ενδιαφέρεστε; Να τα πείτε στον κ. Πλακιά», τόνισε αρχικά σε έντονο ύφος ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας: «Αποδεικνύω για άλλη μια φορά στην αίθουσα αυτή πόσο ψεύτρα και υποκρίτρια είστε. Που φέρνετε συνεχώς στο σώμα και δηλητηριάζετε την ελληνική κοινωνία με θεωρίες συνωμοσίας περί συγκάλυψης για να εξυπηρετήσετε το πολιτικό προσωπικό συμφέρον και δεν ντρέπεστε καθόλου».

«Εσείς γιατί γίνατε βουλευτής; Εσείς θέλατε να γίνετε εισαγγελέας την εποχή της Γαλλικής Επαναστάσεως και να πηγαίνετε τον κόσμο χωρίς δίκη στην γκιλοτίνα. Αυτό σας ταίριαζε», σχολίασε δηκτικά ο Υπουργός, απαντώντας στις κατηγορίες της κα Κωνσταντοπούλου, ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αθωώσει τον πρώην Υπουργό Υποδομών. «Εάν θέλετε να το παίξετε Ροβεσπιέρος πηγαίνετε αλλού και όχι στην ελληνική δημοκρατία. Και γενικά όταν βλέπετε εμένα στην αίθουσα να είστε μαζεμένη. Δεν σας φοβάμαι Ροβεσπιέρε», κατέληξε ο ίδιος.

«Ηρεμήστε κ. Γεωργιάδη», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντιστρέφοντας τα βέλη: «Αυτοσυγκρατηθείτε και προσπαθήστε να ξεχάσετε αυτόν τον νταή εαυτό σας που έρχεται μέσα στην αίθουσα και λέει και στην μοναδική γυναίκα αρχηγό κόμματος ότι πρέπει να είστε πιο μαζεμένη». «Αφήστε αυτό το ύφος και αυτό το νταηλίκι», επανέλαβε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον Υπουργό να ανταπαντά: «Σταματήστε εσείς το μπούλινγκ στο κοινοβούλιο. Φαντασιώνεστε ότι είστε Ροβεσπιέρος. Ε δεν είστε!».

Πηγή: skai.gr

