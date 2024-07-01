Ουγγαρία: Πέτερ Μάτζαρ, το αντίπαλο δέος του Όρμπαν;

Η εξουσία του Βίκτορ Όρμπαν θεωρούταν από πολλούς ακλόνητη. Τουλάχιστον μέχρι να εμφανιστεί ο Μάτζαρ. Τώρα είναι η ελπίδα για αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Ένα φορτηγό με καρότσα, βαμμένο κόκκινο-λευκό-πράσινο με σπρέι βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης Σόμπατχεϊ στη βορειοδυτική Ουγγαρία. Ένας άνδρας γύρω στα σαράντα στέκεται στην καρότσα του φορτηγού. Φοράει πουκάμισο, τζιν και γυαλιά ηλίου. Ο άνδρας αυτός με το κομψό χτένισμα είναι ένας πολιτικός σταρ της χώρας: ο Πέτερ Μάτζαρ. Στην προεκλογική ομιλία του είναι παρόντες εκατοντάδες πολίτες. Και αυτό που υπόσχεται είναι η ανατροπή του Βίκτορ Όρμπαν.

Ελπίδες για αλλαγή στην ουγγρική πολιτική

«Τι έκανε ο Πέτερ Μάτζαρ για να σας πείσει;», ρωτά ένας δημοσιογράφος, που εργάζεται για μία ανεξάρτητη ουγγρική ειδησεογραφική σελίδα, έναν από τους παρευρισκόμενους ηλικιωμένους. «Δεν χρειαζόταν να με πείσει. Με έχει κουράσει ο Όρμπαν εδώ και καιρό», απαντά ο συνταξιούχος. «Ο Μάτζαρ με έπεισε ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί επιτέλους να φέρει την αλλαγή εδώ».



Πολλοί είναι οι Ούγγροι που αισθάνονται το ίδιο ακριβώς με τον συνταξιούχο αυτόν τον καιρό. Από τότε που ο Πέτερ Μάτζαρ έκανε την εμφάνισή του στο πολιτικό σκηνικό τον Φεβρουάριο, στη χώρα επικρατεί αναστάτωση. Το δεξιό εθνικιστικό κυβερνών κόμμα του πρωθυπουργού Όρμπαν, το Fidesz (Ομοσπονδία Νέων Δημοκρατών), παρέμεινε πρώτο και πάλι στις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου 2024 με ποσοστό περίπου 44%. Ωστόσο, αυτό είναι το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα για το Fidesz εδώ και πολύ καιρό. Αντίθετα, το κόμμα Tisza (Σεβασμός και Ελευθερία) του Πέτερ Μάτζαρ άγγιξε ήδη από την αρχή το 33% των ψηφοφόρων.

Μία «ουρανοκατέβατη» συντηρητική εναλλακτική λύση εκ των έσω

Από τότε που ο Όρμπαν ανέλαβε την εξουσία στην Ουγγαρία το 2010, κάθε προσπάθεια των αντιπάλων του απέτυχε παταγωδώς. Ακόμα και όλα μαζί, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν την πλειοψηφία έναντι του Fidesz. Τι έχει λοιπόν ο Πέτερ Μάτζαρ, ο άνδρας με τα αθλητικά παπούτσια, τη βαριά φωνή και την υψηλή αυτοπεποίθηση που δεν έχουν οι άλλοι;



Στην Ουγγαρία κυκλοφορούν εδώ και χρόνια οι φήμες ότι ο Όρμπαν θα μπορούσε μια μέρα να ηττηθεί από τον στενό του κύκλο. Και αυτό ακριβώς είναι ο Μάτζαρ. Ο 43χρονος δικηγόρος και επιχειρηματίας ήταν παντρεμένος με την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Γιούντιτ Βάργκα, έχει εργαστεί σε διάφορες καλά αμειβόμενες θέσεις εντός του συστήματος Όρμπαν και είναι καλά εξοικειωμένος ή ακόμη και φίλος με ορισμένα από τα υψηλόβαθμα στελέχη του Fidesz. Από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις του τον Φεβρουάριο του 2024, παρουσιάστηκε ως μία συντηρητική εναλλακτική στον Όρμπαν - ως ένας άνθρωπος που συμμερίζεται τις αξίες του Fidesz, αλλά δεν είναι διεφθαρμένος.

Εμφανίσθηκε ουσιαστικά από το πουθενά τον Φεβρουάριο του 2024, μετά την παραίτηση της προέδρου Καταλίν Νόβακ εξαιτίας μίας υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκων. Την περίοδο εκείνη, η πρώην σύζυγος του Μάτζαρ, μέχρι τότε επικεφαλής της λίστας του Fidesz για τις ευρωεκλογές, αποσύρθηκε επίσης από την πολιτική. Η υπόθεση είχε προκαλέσει δημόσια κατακραυγή, καθώς η προστασία ανηλίκων ήταν στις προτεραιότητες της κυβέρνησης.



Ο Πέτερ Μάτζαρ είχε αρχικά εκφράσει την οργή του για το ότι η πρόεδρος και η πρώην σύζυγός του ήταν πιόνια του συστήματος Όρμπαν. Αργότερα ωστόσο ανακοίνωσε την είσοδό του στην πολιτική. Μέσα σε τέσσερις μήνες κατάφερε να αυξήσει τη δημοτικότητα του κόμματός του και να δρομολογήσει την ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), από το οποίο το Fidesz του Όρμπαν είχε αποχωρήσει το 2021 για να αποφύγει την αποπομπή του.



Το κατά πόσο ο Πέτερ Μάτζαρ μπορεί όμως όντως να εδραιωθεί και στην ουγγρική πολιτική μετά την επιτυχία του στις ευρωεκλογές, μένει να φανεί. Αν και αρκετοί παρατηρητές στην Ουγγαρία διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, ο ίδιος δεν έχει καμία αμφιβολία. Το σύνθημά του είναι: «Η εποχή του one-man show έληξε! Τώρα αρχίζει η εποχή της ανασυγκρότησης».



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.