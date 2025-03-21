Λογαριασμός
Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει σήμερα τους πολιτικούς αρχηγούς για το Κυπριακό

Ο ΥΠΕΞ συμμετείχε στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη στη Γενεύη για το Κυπριακό, τα αποτελέσματα της οποίας θα καταθέσει στους αρχηγούς των κομμάτων

Γιώργος Γεραπετρίτης

Τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα, ενημερώνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η ενημέρωση των αρχηγών γίνεται με την εξής σειρά:

  • 09:00 Νέα Αριστερά
  • 10:30 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
  • 11:30 ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
  • 12:30 ΚΚΕ
  • 16:30 Νίκη
  • 17:30 Πλεύση Ελευθερίας
  • 18:30 Σπαρτιάτες
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

