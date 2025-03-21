Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει σήμερα τους πολιτικούς αρχηγούς για το Κυπριακό

Τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα, ενημερώνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η ενημέρωση των αρχηγών γίνεται με την εξής σειρά:

09:00 Νέα Αριστερά

10:30 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

11:30 ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

12:30 ΚΚΕ

16:30 Νίκη

17:30 Πλεύση Ελευθερίας

18:30 Σπαρτιάτες

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

