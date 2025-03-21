Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει σήμερα τους πολιτικούς αρχηγούς για το Κυπριακό

Τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα, ενημερώνει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η ενημέρωση των αρχηγών γίνεται με την εξής σειρά:
- 09:00 Νέα Αριστερά
- 10:30 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
- 11:30 ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
- 12:30 ΚΚΕ
- 16:30 Νίκη
- 17:30 Πλεύση Ελευθερίας
- 18:30 Σπαρτιάτες
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
