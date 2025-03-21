Του Γιάννη Ανυφαντή

Εν μέσω βαρύτατων χαρακτηρισμών, με συνεχείς αντεγκλήσεις και «μάχες» που εξελίσσονταν ταυτόχρονα στην αίθουσα 223 αλλά και σε εκείνη της Ολομέλειας, υπερψηφίστηκε, μετά από μία πεντάωρη συνεδρίαση της προανακριτικής, η πρόταση της πλειοψηφίας για κλήτευση του Χρήστου Τριαντόπουλου.

Είχε προηγηθεί ένα εκρηκτικό μπρα ντε φερ μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τους βουλευτές των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνικής Λύσης, Νέας Αριστεράς και Νίκης, αλλά και η ανεξάρτητη Αθηνά Λινού, να αποχωρούν από την ψηφοφορία, καταγγέλλοντας τη «γαλάζια» παράταση για παραβίαση κάθε αρχής της ποινικής δικονομίας, με το επιχείρημα πως πρώτα πρέπει να κληθούν άλλοι μάρτυρες και τελευταίος ο πρώην υφυπουργός. Σπαρτιάτες και Πλεύση καταψήφισαν το αίτημα. Η συνεδρίαση, παρ’ ότι ορίστηκε αρχικά για τη Δευτέρα 24 Μαρτίου, μεταφέρθηκε στις 28, καθώς η κλήση του κ. Τριαντόπουλου πρέπει να επιδοθεί μέσω Εισαγγελίας και δικαστικού κλητήρα, κάτι που δεν ήταν εφικτό χρονικά.

Σε πρώτο πλάνο το αίτημα Τριαντόπουλου

Αν και οι δύο πρώτες ώρες της συνεδρίασης της προανακριτικής αναλώθηκαν σε αντιπαραθέσεις διαδικαστικού χαρακτήρα (τηλεοπτική κάλυψη της επιτροπής, δικογραφίες που θα δοθούν στους βουλευτές κτλ) το αίτημα Τριαντόπουλου να παραπεμφθεί απευθείας στον φυσικό δικαστή αλλά και το ζήτημα κλήτευσής του που έβαλε στο τραπέζι η κυβερνητική πλειοψηφία, κυριάρχησαν της συζήτησης. «Δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται άλλη προανακριτική διαδικασία πέραν της προανάκρισης που έκανε η εισαγγελέας Λάρισας», φέρεται να είπε η εισηγήτρια της ΝΔ, Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, ξεκαθαρίζοντας πως η άμεση παραπομπή του πρώην υφυπουργού στο δικαστικό συμβούλιο είναι συνταγματική, στοιχειοθετημένη και εγγυάται την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. «Το Σύνταγμά μας δεν είναι πλαστελίνη. Έχετε αλλάξει τρεις φορές άποψη. Πού ακούστηκε να επιλέγει ο Τριαντόπουλος την οδό της διερεύνησης των ευθυνών του;», φέρεται να ανταπάντησε η Μιλένα Αποστολάκη από τον ΠΑΣΟΚ, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για παραβίασει του νόμο. «Με βάση τον νόμο, προηγούνται οι μάρτυρες και ακολουθεί ο ύποπτος», φέρεται να είπε ο Γιώργος Γαβρήλος. «Κυβερνητική μεθόδευση» κατήγγειλε ο Νίκος Καραναθασόπουλος (ΚΚΕ), μιλώντας στο περιστύλιο.

Μυρωδιά «μπαρουτιού» και στην Ολομέλεια

Εκρηκτικό πάντως ήταν το κλίμα και δύο ορόφους πιο κάτω, στην αίθουσα της Ολομέλειας με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης να καταγγέλλουν την κυβέρνηση για θεσμικές ακροβασίες και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αντιστρέφει τα πυρά, χρεώνοντάς τους υποκριτική στάση. «Στα 200 χρόνια πρώτη φορά αναλαμβάνεται πρωτοβουλία να αλλάξει το Σύνταγμα και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Όλα τα χρόνια ακούμε τις υποκριτικές τοποθετήσεις ότι οι πολιτικοί πρέπει να αντιμετωπίζουν το συντομότερο δυνατό το φυσικό τους δικαστή τώρα λέτε όχι», τόνισε ο κ. Φλωρίδης αναφερόμενος στον νόμο περί ευθύνης Υπουργών, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταγγέλλει πως η πλειοψηφία δεν θέλει να λειτουργήσει η προανακριτική γιατί δεν θέλει «να πέσει φως σε περισσότερες ευθύνες Τριαντόπουλου και άλλων προσώπων». «Τα κίνητρά σας δεν είναι γενναιότητας. Αλλά αδυναμίας και φόβου», πρόσθεσε ο ίδιος. Νωρίτερα ο Σωκράτης Φάμελλος είχε κατηγορήσει τον Πρωθυπουργό για συνταγματικό πραξικόπημα που επιχειρείται στην προανακριτική. «Είπανε στον κ. Τριαντόπουλο βγες μπροστά, θα κάνουμε εμείς τη διαδικασία fast track για να πέσεις στα μαλακά και μετά θα το κλείσουμε. Αυτό είναι το κουκούλωμα», επισήμανε. «Αυτό που θέλετε είναι να κάνετε ένα σόου σε μια επιτροπή», ανταπάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι πρώτη φορά ακούγεται στα χρονικά «ότι προστατεύσεις άνθρωπο ασκώντας του ποινική δίωξη».

Τα επόμενα βήματα

Το νέο επεισόδιο στην προανακριτική θα γραφτεί σε μία εβδομάδα από σήμερα, την Παρασκευή 28 Μαρτίου στις 10 το πρωί, όπου ο Χρ. Τριαντόπουλος θα καταθέσει είτε δια ζώσης είτε με υπόμνημα. Αμέσως μετά θα δοθεί στα κόμματα διάστημα περίπου 10 ημερών προκειμένου να συντάξουν τις πορισματικές τους εκθέσεις. Μέσα στον Απρίλιο το τελικό πόρισμα της επιτροπής θα εισαχθεί στην Ολομέλεια, προκειμένου να ανάψει το «πράσινο φως» για παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο.

