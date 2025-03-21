Της Δέσποινας Βλεπάκη

Συναγερμός σήμανε στα δημοσιογραφικά γραφεία χθες όταν λίγο πριν τα μέλη της προανακριτικής λάβουν θέσεις μάχης, ο Παύλος Χρηστίδης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι θα μετείχε στην επιτροπή καθώς η Ευαγγελία Λιακούλη είχε μια προγραμματισμένη κομματική υποχρέωση στην Ήπειρο. Είχε προηγηθεί η σύγκρουση της βουλευτού Λάρισας με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Οι 33 βουλευτές έγιναν μάρτυρες ενός πιγκ πογκ το οποίο κατέληξε με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθύνεται στη βουλευτή Λάρισας σε υψηλούς τόνους:«Δεν θα σας επιτρέψω κυρία μου, να υπονομεύσετε την ενότητα της παράταξης» και την Ευαγγελία Λιακούλη να του απαντά: «Δεν είμαι κυρία σου. Είμαι βουλευτής του κόμματος. Δεν μπορώ να μιλήσω στην κοινοβουλευτική ομάδα;».

Μοιραία προκλήθηκε συνειρμός για πιθανή σύνδεση των δύο γεγονότων και τα τηλέφωνα πήραν φωτιά. Η Χαριλάου Τρικούπη με ανακοίνωση έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους: “Το σύστημα Μητσοτάκη δίνει τα ρέστα του για να πλήξει το ΠΑΣΟΚ. Καμία έκπληξη. Και τώρα η αλήθεια: Η Ευαγγελία Λιακούλη βρίσκεται σε κλιμάκιο στον νομό Θεσπρωτίας ενόψει του περιφερειακού συνεδρίου Ηπείρου, προγραμματισμένο εδώ και εβδομάδες. Η αντικατάσταση των μελών των επιτροπών όταν απουσιάζουν, γίνεται πάντα για να τηρείται η αριθμητική ισορροπία συμπολίτευσης-αντιπολίτευσης.”

Τι είχε προηγηθεί

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πρόγραμμα της Ευαγγελίας Λιακούλη εδώ και μέρες είχε προστεθεί η υποχρέωση για περιοδεία στη Θεσπρωτία και την Ηγουμενίτσα στο πλαίσιο του Περιφερειακού συνεδρίου Ηπείρου που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ. Πηγές αναφέρουν στο skai.gr ότι η βουλευτής Λάρισας ενημέρωσε για το γεγονός ότι η προγραμματισμένη περιοδεία συνέπιπτε με τη συνεδρίαση της προανακριτικής επιτροπής αρμοδίως και της διαμηνύθηκε μέσω τρίτου η απάντηση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρη Μπιάγκη, ότι δηλαδή η απόφαση του κόμματος ήταν να παραστεί κανονικά στην περιοδεία και θα βρισκόταν λύση για την προσωρινή αντικατάσταση της στην επιτροπή όπως και έγινε. Στην επόμενη συνεδρίαση στις 28 του μηνός αναμένεται η Ευαγγελία Λιακούλη να λάβει κανονικά θέση μάχης στην προανακριτική επιτροπή.

Δημοσκοπήσεις

Προβληματισμός και περισυλλογή επικρατεί για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Στη δημοσκόπηση της Pulse στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει το 27,5% και ακολουθούν μαζί ΠΑΣΟΚ με «Πλεύση Ελευθερίας» με 14%, η «Ελληνική Λύση με 9,5%», ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ με 8% και η ΝΙΚΗ μαζί με τη «Φωνή Λογικής» με 4%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis η "Πλεύση Ελευθερίας με πρόεδρο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πάρει σαφέστατο προβάδισμα και βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14,6% στην πρόθεση ψήφου με το ΠΑΣΟΚ να είναι στην τρίτη με 13,3%. Πρώτη και με διαφορά εξακολουθεί να είναι η Νέα Δημοκρατία με 26,4%.

Οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές. Στελέχη της πράσινης παράταξης αξιολογούν το φαινόμενο ως παροδικό λόγω της επικαιρότητας και εκτιμούν ότι η ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα της κάλπης θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ που θα κριθεί στις εκλογές. Άλλοι πάλι επενδύουν στο επιχείρημα ότι η ΝΔ επιθυμεί να διαλέξει αντίπαλο με βάση το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος. Σε κάθε περίπτωση στην πράσινη παράταξη λαμβάνουν το μήνυμα και επιχειρούν με δράσεις και πρωτοβουλίες να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο και να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες.Τα όπλα στην φαρέτρα του ΠΑΣΟΚ είναι το πρόγραμμα, οι προτάσεις, το όραμα αλλά και τα στελέχη, δεν είναι ένα μονοπρόσωπο κόμμα λένε με νόημα από την πράσινη παράταξη.

