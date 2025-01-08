Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, κατά την επίσκεψή του στα Κατεχόμενα στην Κύπρο όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ, επανέλαβε τις τουρκικές θέσεις για δύο κράτη στην Κύπρο.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε «μόνη λύση τα δυο κράτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να επιβληθεί μια λύση από το παρελθόν. Το νησί πρέπει να προχωρήσει με δυο κράτη» και πρόσθεσε «με δυο κράτη θα αναπτυχθεί το νησί. Σταθερότητα, σύνορα κτλ».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η 50 ετών απομόνωση των Τουρκοκυπρίων είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

«Δεν υπάρχουν εναλλακτικές, μόνο δυο κράτη. Δεν υπάρχει καμία τύχη και κανένα μοντέλο όπου οι Τουρκοκύπριοι θα είναι μειονότητα. Συνέβη στο Σουδάν, στο Ανατολικό Τιμόρ. Γιατί να μην συμβεί εδώ. Το θετικό πολιτικό κλίμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εύχομαι να φέρει καλό κλίμα στο νησί» είπε.

«Να συγκεντρωθούμε Ελλάδα, Τουρκία, ΤΔΒΚ και Ελληνοκύπριοι και να χτίσουμε ένα κλίμα ειρήνης και σταθερότητας στο Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο. Αυτό που προτείνουμε είναι να αναγνωριστεί η πραγματικότητα στο νησί. Δεν θα αλλάξει κάτι από το σήμερα, τα σύνορα θα παραμείνουν τα ίδια. Οι άνθρωπο ίδιοι. Θα ανοίξουμε το δρόμο για ανάπτυξη και ευημερία» υποστήριξε ο Χακάν Φιντάν.

Από την πλευρά του ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε ότι «στα μέσα Μαρτίου άτυπη διευρυμένη συνάντηση στην Ελβετία με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ κατά την οποία θα συμμετάσχουν οι δυο υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, οι δυο πλευρές της Κύπρου και η Μεγάλη Βρετανία σε χαμηλότερο επίπεδο. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν. Θα μιλήσουμε για το μέλλον του νησιού. Πως θα αναπτυχθούν οι σχέσεις και πρακτικά θα μιλήσουμε».



Ο Φιντάν απείλησε με στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, απείλησε με στρατιωτική επιχείρηση κατά των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, εκτός και αν αποδεχτούν τους όρους της Άγκυρας.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο» εάν οι Μονάδες προστασίας του Λαού, YPG, δεν ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Άγκυρας.

«Θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Κι αυτό είναι στρατιωτική επιχείρηση. Η Δαμασκός μιλάει μαζί τους, το είπε μια φορά και θα τους το πει άλλη μία», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, αναφερθείς στις κουρδικές δυνάμεις στη βόρεια Συρία.

«Αυτό το καραγκιοζιλίκι πρέπει να σταματήσει στην περιοχή. Για εμάς είναι απειλή. Για τη Συρία είναι απειλή όπως και για το Ιράκ. Αν δεν θέλετε να γίνει στρατιωτική επιχείρηση από εμάς ή από την Συρία, τότε οι όροι είναι ξεκάθαροι» ανέφερε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.