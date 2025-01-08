Η παράνομη επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στα κατεχόμενα στέλνει μηνύματα αδιαλλαξίας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζοντας αυτή την επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Το κυπριακό ΥΠΕΞ καταδίκασε την παράνομη επίσκεψη Φιντάν στα κατεχόμενα, λέγοντας ότι «η εν λόγω ενέργεια συνιστά ακόμα μια παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, η οποία προστίθεται στις συνεχιζόμενες, εδώ και 50 χρόνια, παραβιάσεις της Τουρκίας εις βάρος της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, με την επίσκεψή του, στέλνει μηνύματα αδιαλλαξίας και περιφρόνησης των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)», αναφέρει η Λευκωσία.

Σημειώνει ότι στο σημερινό εύθραυστο διεθνές περιβάλλον, η σταθερότητα του οποίου απειλείται από σειρά προκλήσεων και αστάθμητων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η συμμόρφωση στις αρχές και στις αποφάσεις του ΟΗΕ δεν επιτρέπεται να είναι επιλεκτική.

Η Κυπριακή Δημοκρατία επαναλαμβάνει την αταλάντευτη προσήλωσή της στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη συνολικής λύσης εντός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ.

Καλεί επίσης την Τουρκία να ανταποκριθεί θετικά σε αυτήν την προσπάθεια και να απόσχει από ενέργειες, οι οποίες αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο και προκαλούν εντάσεις.

«Η άμεση εφαρμογή των συμφωνηθέντων τον περασμένο Οκτώβριο από τους δύο ηγέτες, και η επάνοδος σε διαδικασία διαπραγματεύσεων υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εντός του συμφωνημένου πλαισίου παραμένει η μόνη επιλογή» καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

