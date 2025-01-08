Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση

Κατατέθηκε στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου (ν.5061/2023 και ν.5121/24) και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, με όρους βιωσιμότητας.

Οι βασικότερες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι:

Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων: Θεσπίζεται για πρώτη φορά πλαίσιο λειτουργίας των ακινήτων που μισθώνονται βραχυχρόνια με προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας. Προβλέπεται, επιπλέον, η δυνατότητα ελέγχου των ακινήτων αυτών από τις υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Περιβαλλοντική Κατάταξη Ξενοδοχειακών καταλυμάτων: Θεσμοθετείται ένα πρωτοπόρο και καινοτόμο, σε παγκόσμιο επίπεδο, σύστημα κατάταξης των καταλυμάτων, με βάση την αρχή της βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα. Το σύστημα στηρίζεται σε πλαίσιο που επεξεργάστηκαν το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως γνώμονα τις αρχές της αειφορίας, με σκοπό η ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας να πραγματοποιείται με όρους βιωσιμότητας.

Στέγαση Προσωπικού: Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των εγκαταστάσεων δωματίων προσωπικού των ξενοδοχειακών καταλυμάτων (που θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά με το άρθρο 66 του ν. 5121/2024) ώστε να διατίθενται προς μίσθωση από προσωπικό του ευρύτερου δημοσίου τομέα (όπως ενδεικτικά ιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ, Κέντρων Υγείας, δασκάλων και καθηγητών, πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης κ.λπ.).

Ρυθμίσεις για τα χιονοδρομικά κέντρα: Παρέχεται η δυνατότητα εμπλουτισμού των ειδικών αυτών τουριστικών υποδομών, με υπηρεσίες ψυχαγωγίας και δραστηριότητες στις ορεινές περιοχές της χώρας καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.

Κολυμβητικές Δεξαμενές: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης κάθε αναγκαίου έργου για την άντληση και απάντληση θαλασσίου ύδατος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) κύριου ή μη κύριου τουριστικού καταλύματος. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγεται στο πλαίσιο της ανάγκης προστασίας των περιορισμένων υδάτινων πόρων, ειδικά σε περιοχές με λειψυδρία, την ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεμάτων νερού και τη διασφάλιση της ύπαρξης αδιάλειπτης πηγής νερού, ιδίως, κατά τις περιόδους υψηλής τουριστικής ζήτησης.

Προσβασιμότητα σε τουριστικούς λιμένες: Απλοποιείται η διαδικασία υλοποίησης έργων προσβασιμότητας στους τουριστικούς λιμένες. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής “μια Ελλάδα με όλους για όλους” για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης των ΑμεΑ.

Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων: Απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των πενήντα (50) κυβικών εκατοστών και ναυλομεσιτικών γραφείων, τα οποία, πλέον, υπάγονται, στο καθεστώς της γνωστοποίησης. Η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση προωθεί την ελεύθερη και απρόσκοπτη ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, απαλλαγμένη από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις.

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις και διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του ελληνικού Τουρισμού, και στοχεύουν στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και χρόνο, με σεβασμό στο περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τον άνθρωπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

