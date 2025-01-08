Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συναντηθεί αύριο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ,
Ο Στάρμερ και ο Μακρόν θα συναντηθούν στο Τσέκερς, την επίσημη εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού της χώρας, δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους.
«Αύριο ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν» δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Η συνάντηση θα επικεντρωθεί σε τομείς συνεργασίας και κοινές παγκόσμιες προκλήσεις».
