Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συναντηθεί αύριο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στάρμερ,

Ο Στάρμερ και ο Μακρόν θα συναντηθούν στο Τσέκερς, την επίσημη εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού της χώρας, δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους.

«Αύριο ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν» δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Η συνάντηση θα επικεντρωθεί σε τομείς συνεργασίας και κοινές παγκόσμιες προκλήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

