Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν από την έναρξη των εργασιών της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου και ο ρόλος τους για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα σε μία συγκυρία περιφερειακών προκλήσεων και αναταράξεων.

Συζητήθηκε ακόμα η σύγκληση κατά το επόμενο διάστημα του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Αιγύπτου, η σύσταση του οποίου είχε αποφασιστεί με Κοινή Δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Abdel Fattah El-Sisi τον περασμένο Μάρτιο, στο Κάιρο, για την αναβάθμιση και εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου συζήτησαν επίσης τη συνεργασία των δύο χωρών στο Μεταναστευτικό, καθώς είναι κομβικός ο ρόλος της Αιγύπτου ώστε να περιοριστούν οι παράνομες οδοί διακίνησης και να συγκρατηθούν οι ροές που φθάνουν στην Κρήτη μέσω της Λιβύης.

Συζητήθηκαν ακόμη η συνεργασία για τη διασφάλιση νόμιμων οδών μετανάστευσης και οι δυνατότητες διεύρυνσης της διμερούς συμφωνίας για εποχικούς εργάτες.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Συρία.

Πηγή: skai.gr

