Ο Φιντάν προτείνει «καζάν-καζάν» στο Αιγαίο

Δύο ημέρες πριν από την άφιξή του στην Αθήνα για να συναντηθεί με τον ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προτείνει λύση καζαν-καζάν στο Αιγαίο, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη.

«Θα πάω στην Ελλάδα για να αναζητήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας» λέει ο κ. Φιντάν.

Σε συνομιλία του με δημοσιογράφους δήλωσε: «Στο πλαίσιο του οράματος που έχει προτείνει ο Πρόεδρός μας, στα υπάρχοντα ζητήματά μας με την Ελλάδα, έχουμε την αρχή να αναζητούμε λύση με βάση την αρχή του ΄καζάν - καζάν' αμοιβαίου οφέλους. Συζητάμε τα υπάρχοντα προβλήματα με κατάλληλο τρόπο και στοχεύουμε στην επίλυσή τους με τρόπο που να είναι προς το συμφέρον και των δύο μερών. Λέμε 'ας μετατρέψουμε το Αιγαίο σε θάλασσα ειρήνης'».

Ο Ερντογάν συνεχίζει να προσπαθεί για την αναγνώριση της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου»

«Εύχομαι να είναι ευοίωνη η 11η σύνοδος κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών που θα φιλοξενηθεί από εσάς καθώς και η προεδρία σας. Πιστεύω εγκάρδια ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας θα συμβάλλετε στην εκπροσώπηση του μέλους παρατηρητή μας, της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' με τρόπο που της αρμόζει, σας ευχαριστώ».

«Ερντογάν για πάντα στην εξουσία - Ο Ερντογάν είναι ο έρωτας του έθνους»

Η πρόταση για επανεκλογή του Ερντογάν με νέο Σύνταγμα

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, δήλωσε: «Αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν ερωτήσεις στο μυαλό τους, θα πω το έξης: Αν η τρομοκρατία εξαλειφθεί από τις ζωές μας, αν το 'τέρας' του πληθωρισμού δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα, αν η Τουρκία φτάσει στο αποκορύφωμα της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, το να εκλεγεί για άλλη μια φορά κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν θα ήταν μια φυσική και σωστή επιλογή;

» Σε αυτό το πλαίσιο, η πραγματοποίηση των απαραίτητων συνταγματικών ρυθμίσεων, δεν θα είναι στα επερχόμενα καθήκοντά μας; Για τη συνέχεια στο κράτος, τη σταθερότητα στην πολιτική και την οικοδόμηση του Τουρκικού Αιώνα, ο κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι η εγγύηση, είναι ο έρωτας του έθνους, με την εμπειρία και τις γνώσεις του για εμάς, είναι η μόνη επιλογή».

Ξεκίνησε η αεροναυτική άσκηση «Γαλάζια Φάλαινα» απέναντι από τη Ρόδο απέπλευσαν τα πλοία

Τουρκικά ΜΜΕ: «Η άσκησηδιεξάγεται στη Γαλάζια Πατρίδα»

«Στη Γαλάζια Πατρίδα ξεκίνησε η μεγάλη άσκηση. Με το όνομα της 'Γαλάζιας Φάλαινας' ξεκίνησε η άσκηση από τη βάση Άκσαζ με τη συμμετοχή 42 μονάδων του Ναυτικού. Στην άσκηση 'Γαλάζια Φάλαινα' συμμετέχει και το υποβρύχιο Πιρί Ρέις, το οποίο είναι σαν την κόρη του ματιού του τουρκικού Ναυτικού κι έχει μήκος 64 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα.

«Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 4 έως και τις 15 Νοεμβρίου στην Αν. Μεσόγειο. Στην άσκηση Γαλάζια Φάλαινα συμμετέχουν 5 υποβρύχια, 3 φρεγάτες, 1 κορβέτα, 1 περιπολικό σκάφος, 1 πετρελαιοφόρο, 1 πλοίο υποστήριξης, 2 πλοία,1 πλοίο έρευνας και διάσωσης, 4 περιπολικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Με 25 μονάδες Ναυτικού. Παράλληλα και 10 F-16 της Τουρκικής Αεροπορίας».



