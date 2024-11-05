Για πρόταση αποκλεισμού ολόκληρων οργανώσεων που στήριξαν τον Στέφανο Κασσελάκη, κυρίως στην Αθήνα, από την Επιτροπή «Νομιμοποίησης» Συνέδρων του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν λόγο πηγές από το περιβάλλον του, οι οποίες τονίζουν ότι αυτό που χθες ομολόγησαν σήμερα γίνεται πράξη.

Αναφέρουν χαρακτηριστικά πως συνολικά, 183 σύνεδροι υπέρ του Στέφανου Κασσελάκη είναι προς διαγραφή (σε ολόκληρες ΟΜ).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά από τις πιέσεις από Νίνα Κασσιμάτη και Θανο Μωραΐτη τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής αποχώρησαν παίρνοντας μαζί τους τα πρακτικά.



Πηγή: skai.gr

