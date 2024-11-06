ΣΥΡΙΖΑ: Νέος «πόλεμος» για τις ενστάσεις

Του Αντώνη Αντζολέτου

Δυο ημέρες πριν από το συνέδριο, τα «αίματα» συνεχώς ανάβουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Η «βροχή» των ενστάσεων που υπάρχουν για παρατυπίες έχει προκαλέσει νέα εστία έντασης μεταξύ των «87» και των «κασσελίστας», καθώς μέχρι πολύ αργά το βράδυ η Επιτροπή Νομιμοποίησης Συνέδρων εξέταζε περιπτώσεις νομαρχιακών επιτροπών όπου το αδιάβλητο της διαδικασίας αμφισβητείται. Πιθανότατα η Επιτροπή να συνεδριάσει και σήμερα, ενώ θα συγκληθεί και η Πολιτική Γραμματεία.

Όπως ανέφεραν πηγές από το επιτελείο του κ. Κασσελάκη, «έως τώρα η Επιτροπή "Νομιμοποίησης" Συνέδρων προτείνει να αποκλειστούν ολόκληρες Οργανώσεις, κυρίως στην Αθήνα, που τόλμησαν να στηρίξουν μαζικά τον Στέφανο Κασσελάκη».

«Αυτό που χθες ομολόγησαν σήμερα γίνεται πράξη», προσθέτουν. Έκαναν λόγο για 183 συνέδρους. Ανάμεσα στους συνέδρους που οδεύουν προς αποκλεισμό προέρχονται, κατά τις ίδιες πηγές, από τις οργανώσεις: Διονύσου 9-6, Κάτω κέντρου 13-1, Κτηνοτρόφων Καρδίτσας 6-0, Παγκράτι 18-3, Χαϊδάρι 29-0, Αμπελόκηποι 21-3, Πατήσια 29-1 Β διαμέρισμα Πειραιά 14-0, Φωκίδα 11-0 (Ολόκληρη Νομαρχιακή).

Καταγράφηκαν αρκετές διαφωνίες με τους δυο εκπροσώπους της «φρουράς» Κασσελάκη την Νίνα Κασιμάτη και τον Θάνο Μωραϊτη να αντιδρούν στη συνεδρίαση. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο Θάνος Μοραΐτης φέρεται να είπε: «μέχρι 500 αντέχουμε. Όταν φτάσετε πάνω από εκεί πείτε μας». Η πλευρά Κασσελάκη διέρρευσε επίσης πως μετά από τις πιέσεις από τη Νίνα Κασιμάτη και τον Θάνο Μοραΐτη τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής αποχώρησαν παίρνοντας μαζί τους τα πρακτικά.

Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ τόνιζαν πως τα όσα κυκλοφορούν για κόψιμο συνέδρων επειδή στηρίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη είναι χυδαία fake news. Η Επιτροπή Νομιμοποίησης, που προβλέπεται και έχει λειτουργήσει σε όλα τα προηγούμενα Συνέδρια, συνεδριάζει σήμερα για τον έλεγχο της ορθής τήρησης των εκλογικών όρων και διαδικασιών (όπως ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων, προβλεπόμενος αριθμός εκλεγμένων αντιπροσώπων ανά Ο.Μ., τήρηση του αριθμού σταυρών προτίμησης ανά ψηφοδέλτιο, αδιάβλητο διαδικασίας, κ.ά.), όπως ορίζονται από τις εγκυκλίους της ΚΟΕΣ και τις αποφάσεις της Κ.Ε., καθώς και για την εξέταση σχετικών ενστάσεων. Η βραδιά ήταν μεγάλη χθες στην Κουμουνδούρου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, συγκλήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα εκτάκτως και η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου προκειμένου να εξετάσει τη συμπεριφορά ή και την αποπομπή των δυο συγκεκριμένων στελεχών από την Επιτροπή Νομιμοποίησης. Σχόλιο έκανε και ο Παύλος Πολάκης στο Facebook που χαρακτήρισε ψεύτικη τη διαρροή της πλευράς Κασσελάκη. «Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος», ανέφερε χαρακτηριστικά».

Τελικά η ΚΟΕΣ, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από ψηφοφορία αποφάσισε να τεθούν εκτός της Επιτροπής Νομιμοποίησης ο Θάνος Μωραϊτης και η Νίνα Κασιμάτη. «Η έκτακτη συνεδρίαση έγινε ώστε να συνεχίσουν να διαγραφούν συνέδρους και ολόκληρες οργανώσεις που στηρίζουν τον Στέφανο Κασσελάκη χωρίς αντίλογο», ανέφεραν πηγές από την πλευρά του πρώην προέδρου.



