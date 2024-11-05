Ο κύριος πολιτικός σύμμαχος του Tούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο να γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε να επιτραπεί στον πρόεδρο να είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2028.

Μετά την επανεκλογή του πέρυσι, ο Ερντογάν υπηρετεί την τελευταία θητεία του ως προέδρου, σύμφωνα με το Σύνταγμα, εφόσον το κοινοβούλιο δεν προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Κυβερνά την Τουρκία εδώ και περισσότερο από 21 χρόνια, πρώτα ως πρωθυπουργός και μετά ως πρόεδρος.

«Δεν θα ήταν άραγε μια φυσική και ορθή επιλογή να εκλεγεί άλλη μια φορά ο πρόεδρός μας αν η τρομοκρατία εξαλειφθεί και αν καταφερθεί ισχυρό πλήγμα στον πληθωρισμό και η Τουρκία εξασφαλίσει πολιτική και οικονομική σταθερότητα;», δήλωσε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, επικεφαλής του Κόμματος Εθνικιστικό Κίνημα (MHP), που είναι σύμμαχο του κυβερνώντος κόμματος AKP του Ερντογάν.

Θα πρέπει να εξετασθεί η πραγματοποίηση συνταγματικής αναθεώρησης για να εξασφαλισθεί ότι ο Ερντογάν θα μπορεί να είναι και πάλι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, υποστήριξε ο Μπαχτσελί σε ομιλία του στο κοινοβούλιο προς τους βουλευτές του MHP.

Ο εθνικιστής Μπαχτσελί προκάλεσε τον περασμένο μήνα αναταραχή στα πολιτικά πράγματα της Τουρκίας προτείνοντας να επιτραπεί στον φυλακισμένο ηγέτη του παράνομου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) να εκφωνήσει ομιλία στο κοινοβούλιο, εφόσον ανακοινώσει το τέλος της εξέγερσης της οργάνωσής του.

Μερικοί αναλυτές λένε πως κίνητρο για την πρόταση αυτή, η οποία προκάλεσε σοκ, μπορεί να είναι η επιθυμία των κομμάτων AKP και MHP να κερδίσουν την υποστήριξη του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, του τρίτου μεγαλύτερου στο κοινοβούλιο, για μια συνταγματική αναθεώρηση που θα μπορούσε να δώσει ώθηση στις προοπτικές του Ερντογάν στις εκλογές του 2028.

Μια συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να τεθεί σε δημοψήφισμα αν την υποστηρίξουν 360 βουλευτές στο 600μελές κοινοβούλιο. Η διεξαγωγή πρόωρων εκλογών χρειάζεται επίσης την υποστήριξη 360 βουλευτών.

Το AKP και οι σύμμαχοί του διαθέτουν 321 έδρες, ενώ το DEM έχει 57.

Πηγή: Skai.gr, Reuters

