Με ψυχραιμία και έτοιμη για κάθε αποτέλεσμα που θα βγάλει η κάλπη των αμερικανικών εκλογών παρακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση τις εξελίξεις στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ξεκαθαρίζοντας πως «εμείς θα συνεργαστούμε με κάθε ηγεσία».

Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στο καλύτερο σημείο από ποτέ, με στέρεες βάσεις που δεν διαταράσσονται με ευκολία, ωστόσο και το Μέγαρο Μαξίμου είναι έτοιμο και για ένα «plan B» σε περίπτωση που η αμερικανική λαϊκή ετυμηγορία αποφασίσει αλλαγή στον ένοικο του Λευκού Οίκου.

Το μήνυμα πάντως που εξέπεμψε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά τη μηνιαία καθιερωμένη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν πως «ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος στις ΗΠΑ, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στρατηγικές και ως προς το περιεχόμενο δεν θα επηρεαστούν».

Άλλωστε, όπως εξηγούν και ειδικοί αναλυτές, αναφερόμενοι στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, «έχουν στρατηγικό βάθος και εδράζονται σε κοινά συμφέροντα και κοινές επιδιώξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και κατά συνέπεια η συνεργασία είναι δεδομένη με όποιον Πρόεδρο, εκλεγεί στις ΗΠΑ».

Εξάλλου, όπως παρατηρούν κυβερνητικά στελέχη, «ο κάθε αρχηγός κάθε κράτους υπηρετεί τα εθνικά χρώματα και προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ με κάθε ηγεσία».

Τα ίδια στελέχη βεβαίως δεν παραβλέπουν το γεγονός πως τυχόν αλλαγή σκυτάλης στην προεδρεία των ΗΠΑ, θα επιφέρει προφανώς και κάποιες μετατοπίσεις στην εξωτερική πολιτική, μην αποκλείοντας μεγαλύτερη εσωστρέφεια ή απομονωτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, σε περίπτωση επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όλοι περιμένουν διαφορετική αντιμετώπιση προς την Ευρώπη» παρατηρούν σημειώνοντας όμως πως αυτό είναι ένα θέμα που αφορά περισσότερο την Ευρώπη ως Ευρωπαϊκή Ένωση παρά την Ελλάδα σε επίπεδο διμερών σχέσεων.

Σε επίπεδο διμερών σχέσεων, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, «είμαστε σε πολύ καλό σημείο λόγω, της MDCΑ, της στρατηγικής συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής βοήθειας που έχουμε υπογράψει με τις ΗΠΑ και εφαρμόζεται».

Εξήγησε δε, πως «η Ελλάδα είναι χώρα ζωτικού συμφέροντος για τις ΗΠΑ λόγω του ότι είναι μία χώρα στο εξωτερικό σύνορο του δυτικού κόσμου, δεν θα έλεγα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Ασφαλώς το στρατηγικό ενδιαφέρον ισχύει και για την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να θιγούν τα εθνικά μας συμφέροντα ανάλογα με το ποιος θα προκύψει πρόεδρος στις ΗΠΑ» τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Κομβικό ρόλο σε περίπτωση ανάδειξης του Ντόναλντ Τραμπ, θα διαδραματίσουν και οι σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης που καλλιεργούνται με πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι άλλωστε και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τον οποίο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συναντήθηκε ιδιωτικά μαζί του μόλις την περασμένη εβδομάδα εδώ στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες δε, στο ενδεχόμενο εκλογικής νίκης των Ρεπουμπλικάνων ο κ. Πομπέο πιθανότατα θα αναλαμβάνει θέση κλειδί, σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Τραμπ. Επί υπουργίας Πομπέο εξάλλου, θεσμοθετήθηκε ο διμερής Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας ΗΠΑ, ενώ υποστηρίχθηκε επίσημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες το τριμερές σχήμα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ καθιστώντας τη χώρα μας έναν ισχυρό «παίχτη» της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και παράγοντα σταθερότητας.

Ένα ερώτημα που αφορά τον επόμενο ένοικο του Λευκού οίκου, αλλά επηρεάζει και τη χώρα μας, είναι οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις και το ενδεχόμενο επιστροφής σε μια φιλοτουρκική πολιτική, παρά το γεγονός ότι η σημερινή σχέση «προβληματικής συμμαχίας» μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας είναι η κατάληξη μίας σειράς επεισοδίων που ξεκίνησαν επί προεδρικής θητείας Τραμπ. Μεταξύ άλλων, υπενθυμίζεται πως η απόφαση για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα για τα μαχητικά F-35, έγινε επί προεδρίας Ντόναλντ Τράμπ.

Υπό αυτά τα δεδομένα μάλιστα, και η τουρκική πλευρά είναι ιδιαιτέρως προσεχτική στις τοποθετήσεις επί των αμερικανικών εκλογών, ενώ έχει την αξία της η πρόσφατη δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν όταν βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, δήλωσε: «Ελπίζω ότι ο επόμενος πρόεδρος δεν θα κάνει τον απερχόμενο να φαίνεται καλύτερος. Διότι, το θέμα των F-35 με τις ΗΠΑ δεν το βιώσαμε μόνο κατά την περίοδο του κ. Ντόναλντ Τραμπ, αλλά συνεχίστηκε και μετά. Όλοι μάς προκάλεσαν απογοήτευση. Τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι, όσο και οι Δημοκρατικοί».

