Σε τροχιά παροχών στέλνει την κυβέρνηση το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού - Τι εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τα τελικά στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του έτους βάζουν την κυβέρνηση σε σταθερή πορεία προς τον …αστερισμό των παροχών με ορίζοντα τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου.



Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι ήδη υπερεπταπλάσιο των αρχικών εκτιμήσεων – 4,5δισ€ έναντι 616εκατ€ - και η υπέρβαση στα φορολογικά έσοδα αγγίζει ήδη τα 1,75δισ€.



Το πακέτο παροχών της περσινής ΔΕΘ ήταν πέριξ των 1,2δισ€. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια σημαντική δυσάρεστη έκπληξη, το πακέτο φοροελαφρύνσεων της φετινής ΔΕΘ θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο. Οι πληροφορίες του skai.gr το τοποθετούν σε ύψος τουλάχιστον υπερδιπλάσιο, θα ξεπερνά δηλαδή με τα τωρινά δεδομένα τα 2,5δισ€. Κι αν το διεθνές περιβάλλον σε συνδυασμό με τις συζητήσεις για τη ρήτρα των αμυντικών δαπανών και τις εξελίξεις στο μέτωπο της πάταξης της φοροδιαφυγής το επιτρέψουν, μπορεί να προσεγγίσει και τα 3δισ€, αν όχι και να τα ξεπεράσει.



Υπόψη του οικονομικού επιτελείου έχουν τεθεί κάθε λογής μέτρα ελάφρυνσης και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, πρόσφατα είπε ότι χωρίς υπερβολή όλα είναι στο τραπέζι. Ο πυρήνας των μέτρων θα είναι όπως έχει εξηγηθεί από τον ίδιο των πρωθυπουργό η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης.



Ένα από τα πιο πιθανά μέτρα είναι η παρέμβαση στην φορολογική κλίμακα με μειώσεις φορολογικών συντελεστών – ακόμη και τη δημιουργία νέων κλιμακίων – για την ελάφρυνση των εισοδημάτων κυρίως μεταξύ 20.000€ και 40.000€ καθώς η μετάβαση από το 9% του εισαγωγικού συντελεστή στο 22% για εισοδήματα από 10.000€ έως 20.000€ - και το αναγνωρίζουν και στο Υπουργείο Οικονομικών – είναι πολύ απότομη.

Το σενάριο της τιμαριθμοποίησης της κλίμακας συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες.



Στις «σίγουρες» παρεμβάσεις πρέπει να θεωρούνται η μείωση των τεκμηρίων – αναμένεται το πόρισμα της επιτροπής που ήδη έχει συσταθεί γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο – και της περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών (η κυβέρνηση «χρωστά» ακόμη μισή μονάδα σε σχέση με το προεκλογικό της πρόγραμμα).



Από εκεί και πέρα, συζητούνται παρεμβάσεις στην κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων καθώς πολλοί συνομιλητές της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριου αποτελεί μισό μέτρο αν δεν συνοδευτεί από τη μείωση της φορολογίας των ιδιοκτητών που εισπράττουν ενοίκια.

Μελετώνται επίσης στοχευμένες παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ, αλλά κατάργηση του πρέπει να αποκλείεται καθώς το κόστος είναι πολύ μεγάλο και θα καταλάμβανε σχεδόν το σύνολο του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου αποκλείοντας κάθε άλλη πρωτοβουλία.

Στη φαρέτρα θα υπάρχουν κι άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης – με ή χωρίς τη βοήθεια των τραπεζών – με τις ιδέες πολλές αλλά τίποτε ακόμη το χειροπιαστό.



Η κυβέρνηση δεν αποκλείει ακόμη και νέο γύρο αλλαγών στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών ενώ ως σκέψη υπάρχει και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τις επιχειρήσεις.



Στο τραπέζι και ελαφρύνσεις στους συνταξιούχους με μείωση των συντελεστών ή ακόμη και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.