Γεραπετρίτης: Στήριξη στην Ουκρανία και ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στη διασυνδεσιμότητα

Στη 10η Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία, παρενέβη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταφέροντας και τους χαιρετισμούς του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην Ουκρανία λέγοντας ότι «συνεχίζει να απολαύει της πλήρους και ακλόνητης στήριξής μας, τη στιγμή που όλοι μας αναμένουμε οι εν εξελίξει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να αποδώσουν τελικά καρπούς. Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών είναι, πράγματι, ένα από τα φόρα που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της χώρας αυτής, που μαστίζεται από τον πόλεμο, καθώς και στη συνδεσιμότητά της με περιφερειακά δίκτυα υποδομών, με απώτατο στόχο την ένταξή της στην ΕΕ».

Συνεχίζοντας, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «σε αυτό το πλαίσιο των κοινών, σοβαρών και περίπλοκων γεωπολιτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, τα έργα διασυνδεσιμότητας - εν εξελίξει και υπό σχεδιασμό - μεταξύ της Ελλάδας και γειτονικών χωρών, όπως οι μονάδες επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, οι ενεργειακές διασυνδέσεις με γειτονικές βαλκανικές χώρες, η αναβάθμιση των λιμένων και των σιδηροδρομικών συνδέσεων της Βορείου Ελλάδος, καθώς και τα προγραμματιζόμενα έργα ενεργειακής διασύνδεσης με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, αποτελούν παραδείγματα της προστιθέμενης αξίας της συμμετοχής της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία, προσθέτοντας δύο θάλασσες, το Αιγαίο Πέλαγος και το Ιόνιο Πέλαγος στις τρεις θάλασσες της Πρωτοβουλίας».

Αναλυτικά η παρέμβαση του κ. Γεραπετρίτη:

Αξιότιμοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα και θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόεδρε Duda,

Σας ευχαριστώ, όχι μόνο για τη διοργάνωση αυτής της Συνόδου, αλλά και για την πολύτιμη συνεισφορά σας, καθώς πρωτοστατήσατε στη δημιουργία αυτής της Πρωτοβουλίας πριν από δέκα χρόνια. Υπήρξατε από τους λίγους που πρώτοι οραματίστηκαν τη συμβολή της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών, όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία, αλλά και στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των υποδομών στην Ανατολική Ευρώπη και την ΕΕ συνολικά, που αποκτούν σήμερα ολοένα μεγαλύτερη σημασία υπό το φως του συνεχιζόμενου βίαιου πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, ο οποίος διανύει ήδη το τέταρτο έτος του.

Η Ουκρανία συνεχίζει να απολαύει της πλήρους και ακλόνητης στήριξής μας, τη στιγμή που όλοι μας αναμένουμε οι εν εξελίξει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να αποδώσουν τελικά καρπούς. Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών είναι, πράγματι, ένα από τα φόρα που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της χώρας αυτής, που μαστίζεται από τον πόλεμο, καθώς και στη συνδεσιμότητά της με περιφερειακά δίκτυα υποδομών, με απώτατο στόχο την ένταξή της στην ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο των κοινών, σοβαρών και περίπλοκων γεωπολιτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, τα έργα διασυνδεσιμότητας - εν εξελίξει και υπό σχεδιασμό - μεταξύ της Ελλάδας και γειτονικών χωρών, όπως οι μονάδες επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, οι ενεργειακές διασυνδέσεις με γειτονικές βαλκανικές χώρες, η αναβάθμιση των λιμένων και των σιδηροδρομικών συνδέσεων της Βορείου Ελλάδος, καθώς και τα προγραμματιζόμενα έργα ενεργειακής διασύνδεσης με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, αποτελούν παραδείγματα της προστιθέμενης αξίας της συμμετοχής της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία, προσθέτοντας δύο θάλασσες, το Αιγαίο Πέλαγος και το Ιόνιο Πέλαγος στις τρεις θάλασσες της Πρωτοβουλίας.

Ταυτόχρονα, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε την εξίσου μεγάλη σημασία της Πρωτοβουλίας, η οποία λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με τις ευρύτερες πολιτικές και τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ, όπως το έργο «Global Gateway», για την επίτευξη του κοινού στόχου της διαφύλαξης και της προώθησης της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης.

Πιστεύω ότι αυτές ακριβώς οι πτυχές της «ασφάλειας», της «ανθεκτικότητας» και της «διαφοροποίησης» που προωθεί η Πρωτοβουλία μας σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης και, μπορώ να πω, στον κόσμο συνολικά, είναι αυτές που προσελκύουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον και άλλων κρατών να συνδεθούν μαζί της.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλωσορίζουμε φέτος την Αλβανία και το Μαυροβούνιο, ως τα νέα «Συνδεδεμένα Μέλη».

Καλωσορίζουμε, επίσης, ως νέους Στρατηγικούς Εταίρους, την Ισπανία και την Τουρκία, ενώ, ταυτόχρονα, θεσπίζουμε σήμερα, για πρώτη φορά, Όρους και Προϋποθέσεις για τους Στρατηγικούς Εταίρους μας.

Αγαπητοί φίλοι,

Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών δεν είναι μόνο μια συμμαχία κρατών που επιδιώκουν να επιτύχουν ισχυρότερη συνδεσιμότητα σε όλους τους τομείς. Είναι μία οικογένεια εθνών που οφείλει να είναι βαθιά ριζωμένη σε δημοκρατικές αξίες, στο κράτους δικαίου και σε μία διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας βασισμένη σε κανόνες.

