Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στη Βαλένθια της Ισπανίας. Στο Συνέδριο θα εκλεγεί η ηγεσία της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς για τα επόμενα τρία χρόνια, σε μία κρίσιμη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο νέο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο του συνεδρίου αναμένεται να βρεθούν οι ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως η συλλογική ασφάλεια και άμυνα, η ανταγωνιστικότητα και η προστασία των δημοκρατικών θεσμών, τη στιγμή που η ΕΕ φιλοδοξεί, μετά και την παρουσίαση του προγράμματος ReArm, να προχωρήσει στην υλοποίηση της στρατηγικής της για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αποτρεπτικών δυνατοτήτων και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστήσει στις διαβουλεύσεις για την κατάρτιση του σχεδίου της ΕΕ, ειδικά στην πρόταση για δημοσιονομική ευελιξία.

Επίσης, στο περιθώριο των εργασιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με τον εκλεγμένο καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας Πετέρι Όρπο και τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, διεκδικεί μία από τις θέσεις αντιπροέδρου του ΕΛΚ.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η ευρωπαϊκή και μεταρρυθμιστική ατζέντα του πρωθυπουργού, η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε συνδυασμό με την υποψηφιότητα του Κωστή Χατζηδάκη, αντικατοπτρίζουν την ισχυρή θέση που έχει η ΝΔ στο ΕΛΚ, και κατ' επέκταση τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, ειδικά σε ένα περιβάλλον προκλήσεων, όπου διαμορφώνονται πολιτικές που θα επηρεάσουν βαθύτατα το μέλλον της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως ο Φρίντριχ Μερτς, που έχει συναντηθεί στο Βερολίνο με τον πρωθυπουργό, είναι υπέρμαχος μίας πιο ρωμαλέας πολιτικής στο πεδίο των εξοπλισμών για την υπεράσπιση της Ευρώπης. Οι ηγέτες της Φινλανδίας και της Σουηδίας είχαν συμμετάσχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Σύνοδο Βορρά-Νότου, τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου είχαν συζητηθεί στόχοι και πολιτικές ως προς τις ανάγκες και τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, με δεδομένη την εκπεφρασμένη βούληση της κυβέρνησης Τραμπ να μειώσει το στρατιωτικό αποτύπωμα των ΗΠΑ στη Γηραιά Ήπειρο και να αυξηθεί ο στόχος των αμυντικών δαπανών για τα μέλη του NATO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

