Συνάντηση Μητσοτάκη - Μερτς στο περιθώριο του συνεδρίου του ΕΛΚ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο περιθώριο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Βαλένθια της Ισπανίας, με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU και εκλεγμένο Καγκελάριο της Γερμανίας, Friedrich Merz.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Merz για την εκλογική του νίκη και τόνισε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τη νέα γερμανική κυβέρνηση για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας και της ευρωπαϊκής οικονομίας, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την απόφασή του κ. Merz να ιδρύσει ξεχωριστό Υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης στη Γερμανία, τα οφέλη του οποίου είχαν συζητήσει κατά τη συνάντησή τους στο Βερολίνο τον Ιανουάριο, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση της Ελλάδας το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο συνέβαλε δραστικά στον μετασχηματισμό της λειτουργίας του κράτους.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε ακόμα με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Petteri Orpo.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ευρωπαϊκή συλλογική ασφάλεια και την ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας είναι πλέον επιτακτική, ενώ υπογράμμισε ότι οι συνεργασίες της ΕΕ στον τομέα της άμυνας με χώρες εκτός ΕΕ, δεν πρέπει να αντιβαίνουν στα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών ως προς την ασφάλεια και την άμυνα.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε επίσης με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Maia Sandu.

Συζητήθηκαν οι τελευταίες ευρωπαϊκές εξελίξεις, καθώς και οι προοπτικές διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και των επενδύσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Μολδαβίας και αποδέχθηκε την πρόσκληση της κ. Sandu να επισκεφθεί τη Μολδαβία κατά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Πρωθυπουργός είχε, τέλος, συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και επικεφαλής του GERB, Boyko Borissov.

Πηγή: skai.gr

