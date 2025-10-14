Της Δώρας Αντωνίου

Το κριτήριο πίσω από την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη νομοθετική ρύθμιση για το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη φαίνεται ότι έχει να κάνει με την επιθυμία επαναπροσέγγισης μιας «σιωπηρής πλειοψηφίας», του λεγόμενου σκεπτόμενου ακροατηρίου, το οποίο δεν εκφράζεται μεγαλοφώνως, αλλά έχει σαφή άποψη και θέση για όσα συμβαίνουν.

Χθες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να νομοθετήσει ώστε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αναλάβει τον καθαρισμό, την ανάδειξη και τη φροντίδα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, με την ευθύνη για την διατήρηση της τάξης στο χώρο να παραμένει στην αστυνομία. Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει, παρά τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, για τις οποίες μάλιστα εξέφρασε την έκπληξή του, λέγοντας ότι «στην Ελλάδα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένα απολύτως προφανή και αυτονόητα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ήταν πολύ σαφής ως προς την επιδίωξη της κυβέρνησης με την ανακίνηση του συγκεκριμένου θέματος. Όπως είπε, η κοινωνία για μια σειρά από θέματα, όπως η προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και η εκκαθάριση των πανεπιστημίων από μπαχαλάκηδες και παραβατικούς, λέει στο κράτος ότι έχει καθυστερήσει. «Η σιωπηλή πλειοψηφία που λέμε. Έχουμε αποφασίσει και εγώ θα πω και με αυτοκριτική του δικού μας πολιτικού χώρου -και αργήσαμε ως πολιτικός χώρος- να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών».

Η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου σε «νοικοκυραίους» κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Πρόκειται για τους ψηφοφόρους που η κυβέρνηση επιδιώκει να προσεγγίσει ξανά. Αυτή η «σιωπηλή πλειοψηφία», όπως την περιέγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που ορίζεται ως ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων, που παρακολουθεί, ενημερώνεται και έχει άποψη για τα θέματα. Και, κυρίως, ψηφίζει. Μπορεί να μην εκφράζεται μεγαλόφωνα διαμαρτυρόμενη ή διαδηλώνοντας τις θέσεις της, ωστόσο με βάση αυτές μορφοποιεί την άποψή της για την πολιτική επικαιρότητα και τοποθετείται εκλογικά.

Αυτό το ακροατήριο κατάφερε να προσεγγίσει η Ν.Δ. στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023 διότι έπεισε ότι μπορεί να απαντήσει πειστικά ως κυβέρνηση σε μια σειρά από ζητήματα, που αφορούν και την αποκατάσταση μιας εικόνας «κανονικότητας και τάξης» στην καθημερινότητα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ειδικά για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη, σε μετρήσεις που τέθηκε το ερώτημα καταγράφεται ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι πολίτες δήλωσαν ότι τους ενοχλεί η εικόνα που έχει παγιωθεί στον χώρο μπροστά από το μνημείο. Έτσι, η κυβέρνηση αποφάσισε να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιδίωξε χθες να αποδραματοποιήσει τη συζήτηση, όσον αφορά την εμπλοκή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που από κάποιους διαβάστηκε σαν κάποιας μορφής «τιμωρία» προς τον Νίκο Δένδια για τη στάση που τήρησε έναντι της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Όπως είπε, ήταν σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία η ανακοίνωση που έγινε. «Αυτό δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης ή να ερμηνεύεται αυτή η απόφαση ως κάτι το οποίο αποτελεί μία κίνηση σε συνέχεια μιας άλλης κίνησης. Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Δεν υπάρχει “δράκος στο παραμύθι” που θέλουν κάποιοι να χτίσουν», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.