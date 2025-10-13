«Οι επιθέσεις σε δημοσιογράφους που δεν συμφωνούν με όσα υποστηρίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει περιόδους που κάποιοι σύντροφοί τους απειλούσαν να τους θάψουν «τρία μέτρα κάτω από τη γη». Η επίθεση του Ανδρέα Νεφελούδη στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, επειδή τον ενόχλησαν οι αναφορές του και ο χαρακτηρισμός «ορφανό της Χούντας», αναδεικνύουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη δημοσιογραφία όταν αυτή ενοχλεί», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που συκοφαντούν τη χώρα κάνοντας χρήση ατεκμηρίωτων εκθέσεων αμφιβόλου αξιοπιστίας για το Κράτος Δικαίου και παριστάνοντας ότι δεν βλέπουν τις επίσημες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτοί που εμφανίζονται υποκριτικά ως προστάτες της ελευθερίας του Τύπου, δείχνουν στην πράξη με κάθε ευκαιρία το αληθινό τους πρόσωπο».

Πηγή: skai.gr

