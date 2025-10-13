«Όλοι μας με πολύ μεγάλη συγκίνηση βλέπουμε τις σκηνές της απελευθέρωσης των ομήρων. Δυο χρόνια μετά τη φρικιαστική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, το κεφάλαιο αυτό τουλάχιστον φαίνεται να κλείνει, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο», επισήμανε αναφορικά με την εκεχειρία στη Γάζα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για πολιτική λύση δυο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά, χωρίς το ένα να απειλεί το άλλο. Είναι η μόνη λύση που μπορεί να δώσει βιώσιμο ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης στους λαούς της περιοχής», όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε πως η απόφαση πάρθηκε κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όλα τα συναρμόδια υπουργεία. «Καλό είναι να περιμένουμε τη σχετική τροπολογία. Εδώ στην πραγματικότητα έχουμε μια κίνηση που αφορά καθαρισμό, συντήρηση και ανάδειξη αυτού του ιστορικού μνημείου», σχολίασε.

«Είναι ένα μνημείο που μας υπενθυμίζει ίσως το πιο σημαντικό: ότι για να είμαστε σήμερα εδώ ελεύθεροι, κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Αυτό είναι το νόημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα. Δεν πρέπει να υπάρχει εκεί για καμία διαδήλωση, για καμία διαμαρτυρία οποιασδήποτε αφορμής και οποιουδήποτε χώρου, χωρίς αυτό το πράγμα να το χρωματίζουμε».

«Από κει και πέρα, η επιβολή της τάξης σε περίπτωση που κάποιοι παρεκτρέπονται, αποκλειστική αρμοδιότητα έχει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή η ΕΛΑΣ. Θεωρώ είναι μια ανακοίνωση που θα έπρεπε να βρίσκει όλο το πολιτικό σύστημα στην ίδια σελίδα. Είτε μιλάμε για την αυτονόητη προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, είτε για την εκκαθάριση των πανεπιστημίων από μπαχαλάκηδες, καταληψίες παραβατικούς, η κοινωνία λέει "αργήσατε". Και η Αντιπολίτευση λέει "γιατί το κάνετε". Δηλαδή η Αντιπολίτευση είναι στο άλλο άκρο από εκεί που είναι η κοινωνία», προσέθεσε για να καταλήξει λέγοντας:

«Έχουμε αποφασίσει - και αργήσαμε - να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών. Η Αντιπολίτευση φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στη χώρα, ούτε τι ζητάει ο κόσμος».

Πηγή: skai.gr

