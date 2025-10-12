Έντονες αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι την προστασία, του μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αναλαμβάνει από εδώ και πέρα το Υπουργείου Άμυνας.

ΠΑΣΟΚ: Βαριά εκτεθειμένος ο κ. Μητσοτάκης στην υπόθεση Ρούτσι

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζοντάς τον «βαριά εκτεθειμένο» αναφορικά με την «εξέλιξη της υπόθεσης του αιτήματος του κ. Ρούτσι»

«Βαριά εκτεθειμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης του αιτήματος του κ. Ρούτσι και την απόφαση της δικαιοσύνης, είναι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, πολλά μέλη της οποίας μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία, που πλειοψηφικά στήριζε την αποδοχή του νόμιμου αυτού αιτήματος» αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστα Τσουκαλά.

«Ο Πρωθυπουργός όχι μόνο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησης του, αλλά δηλώνει... ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι» σχολιάζει.

Καταλήγοντας, δε, αναφέρει πως «μολονότι -όπως αποδείχθηκε - η δικαιοσύνη είχε νομικό έρεισμα χωρίς να διακυβεύεται η έναρξη της δικής, ακόμη και προσωπικά ο Πρωθυπουργός προπαγάνδιζε το αντίθετο».

ΣΥΡΙΖΑ: Η εμπλοκή του Στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος είναι απαράδεκτη

«Πυρά» εκτοξεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του χαρακτηρίζοντας «απάνθρωπη» και «κτηνώδη» την αναφορά του πρωθυπουργού στον κ. Ρούτσι και την απόφασή της κυβέρνησης να μεταβιβαστεί η ευθύνη «προστασίας» του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη από το υπουργείο Άμυνας.

«Το σημερινό κυριακάτικο μήνυμα και η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού - αυταρχισμού και ο ορισμός της απουσίας ενσυναίσθησης. Η αναφορά του είναι απάνθρωπη και κτηνώδης» επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο επιτελείο του να τον προστατεύσει από τέτοιες αναρτήσεις, που κάθε πατέρας θα ντρεπόταν να κάνει. Αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής. Ντροπή του!

Η εμπλοκή του στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά και των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση.

Να πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας πρωθυπουργός που απεγνωσμένα προσπαθεί να κάνει damage control.

Να πόσο φοβάται την κοινωνία και την ειρηνική διαμαρτυρία ο κ. Μητσοτάκης.

Να πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η καθεστωτική δεξιά.

Να γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό.

Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο από αυτό το κυριακάτικο μήνυμα.»





