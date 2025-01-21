Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ: Η Ευρώπη ήταν το κακομαθημένο παιδί που το φύλαγε η μαμά Αμερική και το τάιζε ενέργεια η μαμά Ρωσία

Με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο μετά από 4 χρόνια ξεκίνησε τη συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη. «Αυτό που μπορούμε να πούμε εν τάχει είναι ότι η μεταπολεμική πολιτική η οποία ίσχυσε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αρχές, οι αξίες των κοινωνιών με τους διεθνείς οργανισμούς, σε όλα αυτά μπήκε μια ταφόπετρα χθες», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Βγήκε ένας Τραμπ ο οποίος είπε "κοιτάξτε κύριοι, δεν πρόκειται να σας πω ότι η Αμερική θα υπερασπιστεί το καλό κι όσα έλεγαν όλοι οι πρώην Πρόεδροι, αλλά θα σας πω ότι η Αμερική θα υπερασπιστεί την Αμερική". Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Πλέον η διαπραγμάτευση από αρχών που ήταν, τώρα έγινε συναλλακτική. Είναι μια καινούργια μέρα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι μας ξημερώνει», όπως δήλωσε, επισημαίνοντας πως τα επιχειρήματα στις διεθνείς συνομιλίες θα γίνουν πιο κυνικά, στυγνά και συμφεροντολογικά. «Αυτό όμως είναι κάτι που ξέραμε ότι θα έρθει, απλά χθες έγινε με τυμπανοκρουσίες και με μεγαλοπρεπή τρόπο. Το ξέραμε ότι θα έρθει, ήρθε λοιπόν».

Παράλληλα, η κ. Μπακογιάννη εκτίμησε ότι τους πρώτους 3 μήνες ο Τραμπ θα ρίξει όλο του το βάρος στα εσωτερικά των ΗΠΑ, καθώς έχει να αντιμετωπίσει μια βαθιά διχασμένη Αμερική, η οποία ψάχνεται, αλλά στην οποία έδωσε όραμα. «Ο Τραμπ χθες έδωσε αίσθημα υπερηφάνειας στον μέσο Αμερικανό πολίτη, ότι δηλαδή θα πάμε στον Άρη. Από την άλλη ο δικαιωματισμός είχε πάει στα άκρα, δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Είχες 16 ειδών φύλα να διαλέξεις στην Αμερική και το δίναν στα παιδιά του Δημοτικού. Αυτά εκ των πραγμάτων φέρνουν αντιδράσεις. Ο κίνδυνος ποιος είναι; Να μην πάει το εκκρεμές στην άλλη άκρη και να φτάσεις να στερείς δικαιώματα υπαρκτά, δηλαδή να διώκονται άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να προστατευθούν. Αυτός είναι ο κίνδυνος πάντοτε όταν φεύγει το εκκρεμές από τη μια άκρη στην άλλη. Ευτυχώς εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις».

«Ο Τραμπ ήταν αυτός ο οποίος διέκοψε από την Τουρκία τα F35»

Μιλώντας για τις αναφορές για Παναμά και Καναδά, τόνισε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτό που είπε είναι ότι θα προφυλάξει τα σύνορά του. «Εδώ που τα λέμε, κι εμείς τα σύνορά μας προφυλάξαμε στον Έβρο. Δηλαδή κι εμείς το ίδιο κάναμε, στείλαμε στον Έβρο ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και δεν επιτρέψαμε να μπουν» συμπλήρωσε. «Το ερώτημα το κυνικό είναι, η Ευρώπη θα ξυπνήσει; Θα σοβαρευτεί; Θα καταλάβει ότι είμαστε 500 εκατομμύρια άνθρωποι περισσότερος πληθυσμός από την Αμερική με καλύτερες κοινωνικές υποδομές, με εξαιρετικά πανεπιστήμια, με εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό;»

Ωστόσο, η πρώην υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία και την πεποίθησή της ότι «αυτό το ταρακούνημα που είναι σεισμός 7 Ρίχτερ για την Ευρώπη, θα μας φέρει κι εμάς σε μια κατάσταση στην οποία θα υποχρεωθούμε να κάνουμε τουλάχιστον ένα μέρος αυτών που προτείνει ο Ντράγκι και να καταλάβουμε ότι η εποχή της Ευρώπης ως παγκόσμιου κακομαθημένου παιδιού, το οποίο το φύλαγε η μαμά Αμερική και το τάιζε ενέργεια η μαμά Ρωσία, πρέπει να σταματήσει».

Κληθείσα να σχολιάσει τις σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν, ανέφεραε πως «πάνε τα χνώτα τους και έχουν κια οι δυο την ίδια λογική αντιμετώπισης του κόσμου». «Από την άλλη», συνέχισε, «να θυμίσω ότι ο Τραμπ ήταν αυτός ο οποίος διέκοψε από την Τουρκία τα F35. Ο Τραμπ είναι αυτός που έστειλε το τηλεγράφημα και δια μαγείας αυτός ο έρημος ο πάστορας απελευθερώθηκε. άρα ο Τραμπ θέτει τα συμφέροντά του. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα: οι σχέσεις Ισραήλ-Αμερικής και Ισραήλ-Τουρκίας. Εκεί η Ελλάδα 15 χρόνια τώρα με όλες τις κυβερνήσεις έχει επιλέξει την ισχυρή συμμαχία με Κύπρο. Αιγύπτου και Ισραήλ. Αυτές οι μεγάλες συμμαχίες είναι και το μεγάλο ατού της χώρας».

«Τα ήρεμα νερά βεβαίως δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι βοηθητικά»

Ως προς την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά, η κ. Μπακογιάννη υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν ανέβασε τους τόνους κριτικής του στην κυβέρνηση, θεωρώντας πως «είπε αυτά που λίγο πολύ λέμε όλοι», εξηγώντας:

«Είναι αναθεωρητική δύναμη η Τουρκία; Βεβαίως είναι. Είναι απειλή για την Ελλάδα η Τουρκία; Βεβαίως είναι. Για αυτό ακριβώς και η Ελλάδα δίνει σήμερα από το υστέρημά της αυτά τα απίστευτα χρήματα για να μπορέσει να εξοπλιστεί και να εξοπλίσει το Αιγαίο».

Δήλωσε, ακόμη, πως τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά λειτουργούν βοηθητικά. «Κι εμείς επικοινωνούσαμε επί κυβερνήσεων Καραμανλή. Δεν επικοινωνούσαμε με τους Τούρκους όταν είχαμε προβλήματα που δόξα τω Θεώ δεν μας λείπανε ποτέ; Αλίμονο. Επικοινωνείς με τον άλλον στον βαθμό που μπορείς να διευθετήσεις κάποιες κρίσεις».

Τέλος, αναφορικά με την απόφαση του πρωθυπουργού να προτείνει για επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κώστα Τασούλα, υπογράμμισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης άκουσε την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, κάτι για το οποίο είναι υποχρεωμένος. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εκλεγμένος αρχηγός, δεν είναι αυτοκράτορας. Αυτήν την υποκρισία δεν την αντέχω που είμαστε υποτίθεται υποχρεωμένοι να προτείνουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας από διαφορετική παράταξη. Αυτό το κάναμε για να μην πέφτουν οι κυβερνήσεις και να μην προκηρύσσονται εκλογές. Να σας θυμίσω ότι τον μακαρίτη τον Στεφανόπουλο ο Σαμαράς τον είχε προτείνει, για να μην πάει σε εκλογές το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα τις έχανε και θα γινόταν ο Έβερτ πρωθυπουργός».

Πηγή: skai.gr

