Παπανδρέου: Επανεξελέγη Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου επανεξελέγη ομόφωνα στη θέση του Γενικού Εισηγητή για τη Δημοκρατία, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Η ανανέωση της θητείας μου αποτελεί μεγάλη τιμή και αναγνώριση της αφοσιωμένης δράσης μου για την ενίσχυση της δημοκρατίας, και μου επιτρέπει να συνεχίσω να προωθώ τη δέσμευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στη δημοκρατία, στη συμμετοχή των πολιτών, στην προάσπιση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε μια περίοδο που αυτές οι αξίες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις» αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Παπανδρέου.

Προσθέτει, μεταξύ άλλων, πως κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, «υπηρέτησα ενεργά αυτήν την εντολή, συμμετέχοντας σε βασικές πρωτοβουλίες, υψηλού επιπέδου φόρουμ και πολιτικές συζητήσεις για την προώθηση της δημοκρατίας στην Ευρώπη και πέρα από αυτή», «εργάστηκα για να διασφαλίσω, ότι η δημοκρατία παραμένει ανθεκτική, συμπεριληπτική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολιτών» «επικεντρώθηκα στην ενίσχυση των δημοκρατικών προτύπων, στην προώθηση της συμμετοχικής και διαβουλευτικής δημοκρατίας, στη διασφάλιση της εκλογικής ακεραιότητας, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της επιρροής μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων και ολιγαρχών στη διακυβέρνηση και στη διαστρέβλωση των δημοκρατικών θεσμών».

Αφού αναφέρεται συγκεκριμένα στις πρωτοβουλίες που πήρε κατά την προηγούμενη θητεία του ως Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία, ο κ. Παπανδρέου σημειώνει πως με την ανανέωση της θητείας του «ενδυναμώνεται η αδιάκοπη προσήλωσή μου στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημοκρατικών θεσμών απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας και επαναβεβαιώνεται η δέσμευσή μου στην προώθηση των μηχανισμών συμμετοχικής διακυβέρνησης, στην δημοκρατική εκπαίδευση της νέας γενιάς, για έναν κόσμο όπου η δημοκρατία παραμένει ισχυρή, ανοικτή και στην υπηρεσία του πολίτη, με διαφάνεια και δικαιοσύνη».

«Η δημοκρατία δεν είναι στατική - απαιτεί συνεχή καινοτομία, επαγρύπνηση και συλλογική δράση» τονίζει και καλεί «τα μέλη της Συνέλευσης και τους εταίρους μας να συμβάλουν με τις ιδέες και τις προτάσεις τους, ώστε μαζί να ενισχύσουμε τη δημοκρατία ως θεμέλιο της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ευημερίας». «Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, διατηρώντας τις δημοκρατικές αξίες ζωντανές και ανθεκτικές για τις επόμενες γενιές» καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

