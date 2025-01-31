Με νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε κατά το υπουργικό συμβούλιο η κυβέρνηση επιχειρεί να αυστηροποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο για την πώληση, προσφορά και διάθεση των καπνικών και συναφών με αυτά προϊόντων και αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο αναμένεται να μπει τέλος στην πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους.

Το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, υπό τον πρωθυπουργό, εξειδίκευσαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο:

η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων στο αλκοόλ με την θέσπιση υποχρεωτικής επίδειξης ταυτότητας εκ μέρους του πωλητή σε όλα τα σημεία πώλησης, την καθιέρωση αυστηρότατων διοικητικών κυρώσεων και την επαναποινικοποίηση της πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους, την ανάληψη κύριου ελεγκτικού ρόλου από την ΕΛ.ΑΣ. και την υποχρεωτική αναγγελία σε αυτήν των ιδιωτικών εκδηλώσεων οι οποίες πραγματοποιούνται σε κέντρα διασκέδασης.

Την ίδια ώρα καθιερώνεται ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων στα προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα και συγκεκριμένα:

η υποχρεωτική επίδειξη ταυτότητας εκ μέρους του πωλητή σε όλα τα σημεία πώλησης και η καθιέρωση αυστηρότατων διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Ρυθμίζεται με πληρέστερο τρόπο η αγορά των καπνικών και των συναφών με αυτά προϊόντων και συγκεκριμένα.

Καθιερώνεται μηχανισμός αξιολόγησης και ελέγχου της συμμόρφωσης των καπνικών και των συναφών με αυτά προϊόντων με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του ν. 4419/2016.

Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας στην αγορά, των ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων και των προϊόντων νικοτίνης χωρίς καπνό, η καθολική απαγόρευση της πώλησης, προσφοράς και διάθεσης αυτών στους ανηλίκους και η πρόβλεψη αντίστοιχων κυρώσεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.