Επικοινωνία Φάμελλου με Ανδρουλάκη για την πρόταση δυσπιστίας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ μένει σταθερό στην άποψη του να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης έχοντας γνώση των νέων στοιχείων των πορισμάτων, που επίκεινται.

Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού ήταν μνημείο αναξιοπιστίας, όμως είναι λάθος για λίγες μέρες να χαθεί το ύψιστο κοινοβουλευτικό όπλο της αντιπολίτευσης, δεδομένου ότι βάσει του Συντάγματος θα μπορούμε να επανέλθουμε μετά από 6 μήνες, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι πως μετά τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση της προτασης δυσπιστίας. Και πώς η πρόταση μομφής στη Βουλή πρέπει να κατατεθεί άμεσα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε με τον Αλέξη Χαρίτση και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και συμφώνησαν σε κατάθεση κοινού αιτήματος για πρόταση μομφής (43 υπέρ).

Επίσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επικοινώνησε και με τον ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος σημείωσε πως θα υποστηρίξει την πρόταση μομφής μέσα στη Βουλή, αλλά δεν έχει συμφωνήσει για κοινό αίτημα.

Δεν συμφωνούμε με την αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ και την αναμονή του πορισματος, διότι θεωρούμε πως πρέπει οι πρωτοβουλίες να παρθούν άμεσα, χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στη ΝΔ να κρυφτεί ή να αλλάξει την ατζέντα.

Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή κοινού αιτήματος από τα προοδευτικά κόμματα παραμένει ως επιλογή μας.

Πλέον, θεωρούμε απαραίτητο να δρομολογηθεί άμεσα και ειδικότερα την επόμενη εβδομάδα η προ ημερησίας συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή και ο κ. Μητσοτάκης να απολογηθεί ενώπιον του ελληνικού λαού.

