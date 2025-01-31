Συνέχεια στην κόντρα για τα Τέμπη με τον εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Νίκο Ρωμανό, δίνει ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφων Αλεξιάδης, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του ανέφερε «επιμένω στον χαρακτηρισμό δολοφονία».

"Μιλάμε για ένα έγκλημα και θα διερευνήσει η δικαιοσύνη αν είναι έγκλημα ή δολοφονία", τόνισε ο κ. Αλεξιάδης σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.

"Επιμένω στον χαρακτηρισμό δολοφονία, μετά από όσα έχουν εκκωφαντικά αποκαλυφθεί για απόπειρα συγκάλυψης. Γιατί όταν έχεις ένα γεγονός και βλέπεις κάποιον να πάει να συγκαλύψει, όταν έχουμε θάνατο μιλάμε για πολύ σοβαρά ζητήματα. Εδώ μιλάμε για γεγονότα τα οποία δεν σηκώνουν ούτε καν σχολιασμό. Είναι σαφή γεγονότα, γι' αυτό λοιπόν επιμένω και λαμβάνω την πολιτική ευθύνη στον χαρακτηρισμό ότι αυτό που έγινε στα Τέμπη ήταν μία πολιτική δολοφονία", είπε. "Η δικαιοσύνη θα κρίνει για παράδειγμα όταν οι αρμόδιοι είχαν ενημέρωση από τους εργαζόμενους του ΟΣΕ, ότι προσέξτε θα έχουμε ατύχημα, θα έχουμε πιθανά σοβαρές συνέπειες και αυτό δεν το λαμβάνουν υπόψιν, εκεί μπαίνει το αντικείμενο της δολοφονίας από πρόθεση", σημείωσε.

"Στο δικαστήριο υπάρχει δολοφονία από αμέλεια ή από πρόθεση. Το τι ακριβώς έχει γίνει θα κριθεί δικαστικά", είπε.

Η κόντρα με τον κ. Ρωμανό ξεκίνησε όταν ο Τρύφων Αλεξιάδης αποκάλεσε την κυβέρνηση δολοφόνους για την τραγωδία στα Τέμπη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ.

«Με προσβάλλει να λέει ότι μια κυβέρνηση δολοφόνησε. Να το πάρεις πίσω! Δεν μπορεί να έχετε απέναντι έναν άνθρωπο και να τον αποκαλείτε δολοφόνο» αντέτεινε ο Νίκος Ρωμανός.

Σε συνέχεια της σύγκρουσης των δύο, ο κ. Ρωμανός ζήτησε τη διαγραφή του κ. Αλεξιάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Αναμένω ο κ. Φάμελλος να διαγράψει σήμερα τον κ. Αλεξιάδη και σύσσωμο το πολιτικό σύστημα να καταδικάσει τη χυδαία δήλωση και την άθλια συμπεριφορά του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει, στη δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

skai.gr

