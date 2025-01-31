Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, έγιναν τα εξής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης:

Ο υπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος και η υφυπουργός Άννα Μάνη Παπαδημητρίου παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης:

α) Πορεία εφαρμογής αναπτυξιακού νόμου και νομοθετικές βελτιώσεις:

Στην εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου δίνεται προτεραιότητα στη βιομηχανία και τη μεταποίηση και κυρίως σε μεγαλύτερες επενδύσεις σε περιοχές της χώρας που είναι παραμεθόριες και με χαμηλότερο περιφερειακό εισόδημα-προϊόν από τον μέσο όρο της Ελλάδας.

Απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων. Στις παραμεθόριες περιοχές ειδικότερα παίζει μεγάλο ρόλο η δημιουργία θέσεων εργασίας, ώστε να ενισχυθούν πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά κοντά στα σύνορα.

Δημιουργείται για τις μεγάλες επενδύσεις ταμείο εγγυοδοσίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την εγγύηση του ελληνικού κράτους, για μεγάλες επενδύσεις άνω των 15 εκατ. ευρώ.

Το πρόσημο του αναπτυξιακού νόμου είναι: μείωση των ανισοτήτων, ενίσχυση της βιομηχανίας, της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και των θέσεων εργασίας ιδίως στην περιφέρεια και στις παραμεθόριες περιοχές.

Η μεταρρύθμιση του αναπτυξιακού νόμου συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

β) Μεταρρύθμιση πολιτικής ποιότητας:

Η πρόταση ανασχεδιασμού και αναβάθμισης της Πολιτικής Ποιότητας στην Ελλάδα αποτελεί μια αναγκαία μεταρρύθμιση για να προσεγγίσει η Ελλάδα το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο στα θέματα πολιτικών ποιότητας.

Αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους πολίτες και την ασφάλειά τους.

Η παρέμβαση αφορά την αντιμετώπιση τριών κρίσιμων ζητημάτων:

Τη διακυβερνητική αναβάθμιση των πολιτικών ποιότητας.

Την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου των διαδικασιών που προβλέπονται για τη διασφάλιση του επιπέδου ποιότητας

Την ενδυνάμωση των αρμόδιων κρατικών δομών ποιότητας και την αναβάθμιση στο απαιτούμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας.

γ) Μεταρρύθμιση των διαδικασιών ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής.

Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και την αναζωογόνηση του βιομηχανικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής. Η Αττική, όπου διαβιεί το 35% του πληθυσμού της χώρας σε μόλις 2,5% της συνολικής έκτασής της, αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις ως προς τις υπό αναμόρφωση διαδικασίες καθώς ο ισχύων νόμος (Ν. 3325/2005) δεν ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις απαιτήσεις της αγοράς και οι έως σήμερα διαδικασίες αδειοδότησης έχουν αποθαρρύνει νέες επενδύσεις και κυρίως την αναβάθμιση των υφισταμένων. Με την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις σύγχρονες απαιτήσεις, επιδιώκονται η προώθηση επενδύσεων σε μεταποιητικές δραστηριότητες και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Τα βασικά σημεία είναι:

· Εναρμόνιση με νεότερα νομοθετήματα: Υιοθέτηση περιβαλλοντικής κατάταξης (Α1, Α2, Β)

· Διευκόλυνση εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μεταποιητικών μονάδων και επενδύσεων

· Εκσυγχρονισμός αγροτοβιομηχανικών μονάδων: Διπλασιασμός των επιτρεπόμενων ορίων ισχύος για γεωργικές περιοχές.

· Προώθηση επιχειρηματικών πάρκων: Καθορισμός σαφών κριτηρίων για ίδρυση και λειτουργία σε οργανωμένους υποδοχείς εντός της Αττικής.

· Αποσαφήνιση του πλαισίου αδειοδότησης των αποθηκών: Διάκρισή τους σε αυτές που ανήκουν στις βιομηχανικές αποθήκες και σε αυτές που ανήκουν στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής.

Ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης και η υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννα Λυτρίβη παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: α) Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, β) Σύσταση οργανικών θέσεων στα Πατριαρχεία και άλλες διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

Εξαιτίας της δυσκολίας των καταρτιζομένων των δημοσίων ΣΑΕΚ (Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης) να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση και μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και επιχειρήσεις, της περιορισμένης διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, της αδυναμίας υποστήριξης των αναπτυξιακών επενδύσεων της χώρας με εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό το νομοσχέδιο έχει στόχο:

· Την παροχή αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από τις δημόσιες ΣΑΕΚ, με στόχο τις επενδυτικές προτεραιότητες και τα παραγωγικά χαρακτηριστικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

· Τις συνέργειες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

· Την εξασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης και μαθητείας για τους καταρτιζόμενους των δημοσίων ΣΑΕΚ.

Οι διατάξεις για τη σύσταση οργανικών θέσεων στα ελληνόφωνα Πατριαρχεία αποβλέπουν να διασφαλίσουν ότι οι εκκλησιαστικές ανάγκες της ομογένειας θα υπηρετούνται από Έλληνες κληρικούς, καθώς και να υποστηρίξουν τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Ιερά Μονή Σινά.

Ο υπουργός Υγείας Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτριος Βαρτζόπουλος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την πώληση, προσφορά και διάθεση των καπνικών και συναφών με αυτά προϊόντων και αλκοολούχων ποτών και ειδικότερα: α) η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων στο αλκοόλ με την θέσπιση υποχρεωτικής επίδειξης ταυτότητας εκ μέρους του πωλητή σε όλα τα σημεία πώλησης, την καθιέρωση αυστηρότατων διοικητικών κυρώσεων και την επαναποινικοποίηση της πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους, την ανάληψη κύριου ελεγκτικού ρόλου από την ΕΛΑΣ και την υποχρεωτική αναγγελία σε αυτήν των ιδιωτικών εκδηλώσεων οι οποίες πραγματοποιούνται σε κέντρα διασκέδασης. Καθιερώνεται ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων στα προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα και συγκεκριμένα: η υποχρεωτική επίδειξη ταυτότητας εκ μέρους του πωλητή σε όλα τα σημεία πώλησης και η καθιέρωση αυστηρότατων διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων. Ρυθμίζεται με πληρέστερο τρόπο η αγορά των καπνικών και των συναφών με αυτά προϊόντων και συγκεκριμένα. Καθιερώνεται μηχανισμός αξιολόγησης και ελέγχου της συμμόρφωσης των καπνικών και των συναφών με αυτά προϊόντων με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του ν. 4419/2016. Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας στην αγορά, των ηλεκτρικά θερμαινόμενων προϊόντων και των προϊόντων νικοτίνης χωρίς καπνό, η καθολική απαγόρευση της πώλησης, προσφοράς και διάθεσης αυτών στους ανηλίκους και η πρόβλεψη αντίστοιχων κυρώσεων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εισαγωγή της δικαστικής μέριμνας.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, εισάγεται η δικαστική μέριμνα (πλήρης ή μερική), με τη δυνατότητα είτε αναπλήρωσης είτε περιορισμού της δικαιοπρακτικής ικανότητας του προσώπου από τον ασκούντα τη δικαστική μέριμνα, που αντικαθιστά τον θεσμό της (στερητικής ή επικουρικής) δικαστικής συμπαράστασης.

Έτσι, επιχειρούνται η αναβάθμιση του θεσμού και η ενίσχυση της προστασίας και φροντίδας των ατόμων που τίθενται υπό το καθεστώς της, παρέχοντας την επιπλέον δυνατότητα υποβολής ενός προσώπου σε καθεστώς «υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων», κατά το οποίο ορίζεται βοηθός για την παροχή κάθε πληροφορίας, επεξήγησης, διευκρίνισης, ανάλυσης και διευκόλυνσης, προκειμένου το άτομο με αναπηρία να αποφασίζει αυτόνομα, με σεβασμό στην προσωπικότητα και την αληθή βούλησή του.

Άξονα των νέων ρυθμίσεων αποτελούν ο σεβασμός και η πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων, με την παροχή εγγυήσεων ότι δεν θα υφίστανται καταχρηστικές συμπεριφορές σε βάρος της ζωής, της περιουσίας και της προσωπικότητας των ατόμων. Αλλάζει η επί πολλές δεκαετίες κυρίαρχη αντίληψη ότι η αναπηρία/σωματική ή ψυχική διαταραχή οδηγεί αδιακρίτως σε απώλεια της ικανότητας λήψης αποφάσεων και εν πολλοίς της δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Περαιτέρω, συστήνεται Μητρώο Δικαστικής Μέριμνας, στο οποίο θα καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που διατάσσουν την υποβολή προσώπου σε δικαστική μέριμνα, καθώς και τα κρίσιμα στοιχεία κάθε υπόθεσης, με σκοπό τη δημιουργία αρχείου και την τήρηση στατιστικών. Θεσπίζεται επιπλέον υποχρέωση περιοδικού επανελέγχου της απόφασης δικαστικής μέριμνας ανά τριετία, με σκοπό την τυχόν αναθεώρηση ή και άρση της, προς το συμφέρον του ατόμου.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα διαλειτουργικότητας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών για την άντληση των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά την κατάθεση της αίτησης δικαστικής μέριμνας, καθώς και ενεργοποίησης των ηλεκτρονικών επιδόσεων, με σκοπό τον περιορισμό των εξόδων και την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριος Παπαστεργίου παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη διακυβέρνηση δεδομένων του δημοσίου τομέα.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις απαραίτητες συμπληρωματικές ρυθμίσεις με σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/868, εφεξής «Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων». Μεταξύ άλλων, ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι βοηθούν τους φορείς του δημόσιου τομέα που χορηγούν ή αρνούνται πρόσβαση για περαιτέρω χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων, εξειδικεύονται ρυθμίσεις της Πράξης για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία περαιτέρω χρήσης δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημοσίου, προβλέπονται οι παραβάσεις που συνεπάγονται επιβολή προστίμου και θεσπίζεται δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις για μια συνολική μεταρρύθμιση στον τομέα των δεδομένων του δημοσίου τομέα, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίησή τους και από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, από φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

