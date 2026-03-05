Νίκος Τσάφος: Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων

Η διάρκεια του πολέμου, η ένταση των συγκρούσεων, ενδεχόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και πιθανές εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ και στις μεταφορές ενέργειας είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων, όπως ανέφερε σήμερα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος μιλώντας στον ΣKAΪ.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο βασικός κίνδυνος σχετίζεται με την εξέλιξη των διεθνών τιμών και όχι με την επάρκεια των προϊόντων η Ελλάδα που έχει μικρή εξάρτηση από την εμπόλεμη περιοχή -τα ελληνικά διυλιστήρια έχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας ενώ ταυτόχρονα η χώρα εξάγει σημαντικές ποσότητες πετρελαιοειδών.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο υφυπουργός, η τιμή του Brent κινείται περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι ενώ πριν από λίγους μήνες ήταν περίπου στα 70 δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 10%-15%. Η άνοδος αυτή δεν μεταφέρεται πλήρως στην αντλία, επειδή πάνω από το 50% της τιμής λιανικής είναι φόροι ενώ παράλληλα η πτώση της ισοτιμίας δολαρίου - ευρώ λειτουργεί ως «μαξιλάρι» για τους καταναλωτές. Πάντως οι τιμές απέχουν ακόμη πολύ από την κρίση του 2022, όταν το πετρέλαιο είχε φτάσει έως και 120 δολάρια.

Αντίστοιχα:

-Για το φυσικό αέριο, στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο (TTF Ολλανδίας) η τιμή ήταν περίπου 30 Euro/MWh πριν από την κρίση, έχει ανέβει περίπου στα 50 Euro/MWh και πρόσκαιρα άγγιξε και τα 60 Euro/MWh. Παρά την άνοδο, η τιμή κυμαίνεται στα περυσινά επίπεδα και απέχει πολύ από το 2022 όταν είχε φτάσει τα 350 Euro/MWh.

-Για το ηλεκτρικό ρεύμα, η τιμή χονδρικής στο Χρηματιστήριο ήταν τον Ιανουάριο 109 Euro/MWh, το Φεβρουάριο έπεσε στα 78 Euro/MWh και τις τελευταίες ημέρες διαμορφώνεται γύρω στα 100 Euro/MWh. Η τιμή παραμένει κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών και χαμηλότερη από πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία).

Αναφερόμενος στο ρόλο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο κ. Τσάφος τόνισε ότι όταν μειώνονται οι ΑΠΕ, αυξάνεται η χρήση φυσικού αερίου και ανεβαίνει η τιμή, ενώ αντίστροφα όταν αυξάνεται η παραγωγή ΑΠΕ, μειώνεται η ανάγκη φυσικού αερίου και πέφτει η τιμή.

«Η Ελλάδα έχει φτάσει περίπου στο 55% ως προς τη συμμετοχή ΑΠΕ στο σύστημα και έχει μετατραπεί από εισαγωγέας σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε.

Τέλος σημείωσε ότι ο «συναγερμός» τίθεται για το πετρέλαιο αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και για το φυσικό αέριο τα 60 Euro/MWh.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.