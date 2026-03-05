Ιράν: Οι χώρες της ΕΕ θα «πληρώσουν το τίμημα» αν σιωπήσουν για τον πόλεμο

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα «πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα» εάν σιωπήσουν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προειδοποίησε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντας στον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE την Πέμπτη.
Ο Εσμαΐλ Μπακάεϊ επανέλαβε επίσης ότι ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν.
