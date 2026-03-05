Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιράν: Οι χώρες της ΕΕ θα «πληρώσουν το τίμημα» αν σιωπήσουν για τον πόλεμο

Ιρανός αξιωματούχος επανέλαβε επίσης ότι ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

Ιράν

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα «πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα» εάν σιωπήσουν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προειδοποίησε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντας στον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE την Πέμπτη.

Ο Εσμαΐλ Μπακάεϊ επανέλαβε επίσης ότι ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark