Ιράν: Οι χώρες της ΕΕ θα «πληρώσουν το τίμημα» αν σιωπήσουν για τον πόλεμο

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα «πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα» εάν σιωπήσουν για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προειδοποίησε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντας στον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE την Πέμπτη.

Ο Εσμαΐλ Μπακάεϊ επανέλαβε επίσης ότι ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

