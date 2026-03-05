Απαισιόδοξη εμφανίστηκε για την εξέλιξη της διαδικασίας στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, που συνεχίζεται σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η Μαρία Καρυστιανού.

«Δεν έχουμε και πολλές προσδοκίες για την εξέλιξη», ανέφερε σε δηλώσεις της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Αναφορικά με την απόφαση της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Λάρισας κα Παπαϊωάννου να προτείνει στο Δικαστικό Συμβούλιο να απορρίψει τις προσφυγές για τις εκταφές, η κα Καρυστιανού σημείωσε ότι «σε όλο τον κόσμο ισχύει ότι μπορείς να κάνεις οποτεδήποτε, εκταφές για εξετάσεις, από εκεί και πέρα εξαρτάται το πού μπορείς να κάνεις αυτές τις εξετάσεις. Αν αυτές μπορούν να γίνουν μόνο σε εργαστήρια του εξωτερικού, εμείς τι ακριβώς συζητάμε;»

Η ίδια συνέχισε λέγοντας ότι «είναι μονόδρομος, αν θέλουμε βέβαια να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να δούμε από τι πέθαναν οι επιβάτες. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις τους και η κα Παπαϊωάννου πραγματικά δεν ακολουθεί το νόμο. Είναι αδιανόητο, αδικαιολόγητο και νομικά αβάσιμο το ότι απορρίπτει τις εκταφές και διενέργειες των συγκεκριμένων τοξικολογικών εξετάσεων».

Παράλληλα, σε ερώτηση αν η ίδια προχωρήσει σε εκταφή χωρίς εισαγγελική εντολή τα όποια αποτελέσματα μπορεί να βγουν από τις εξετάσεις μπορούν να αμφισβητηθούν.

Τέλος, για τη μεγάλη δίκη μου αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου η ίδια απλά αναρωτήθηκε αν «θα ξεκινήσει ή θα πάρει αναβολή»;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.