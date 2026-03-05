Ο Γιανκί Μπαγτζίογλου, ένας από τους αντιπροέδρους του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, με ανάρτησή του κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ζητώντας παράλληλα την ανάπτυξη πλοίων και αεροσκαφών σε συντονισμό με τις αρχές του ψευδοκράτους.

Ειδικότερα, κάνει λόγο για «παραβιάσεις που σημειώνονται τόσο στο νησί της Κύπρου όσο και στο Αιγαίο Πέλαγος» για τις οποίες η Τουρκία δεν πρόβαλε αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις της.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μπαγτζίογλου:

1/ Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Ελλάδα συνεχίζεται εδώ και χρόνια.

2/ Η Τουρκία δεν μπόρεσε να εγείρει αποτελεσματικά και επαρκώς τις αντιρρήσεις της σχετικά με τις παραβιάσεις που σημειώνονται τόσο στο νησί της Κύπρου όσο και στο Αιγαίο Πέλαγος.

3/ Αλλά τώρα υπάρχει μια ντε φάκτο κατάσταση. Αυτή η ντε φάκτο κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω διπλωματικών οδών και επί τόπου.

4/ Για την ασφάλεια της ΤΔΒΚ, οι αναπτύξεις πλοίων και αεροσκαφών θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τις αρχές της ΤΔΒΚ.



1/ Yunanistan’ın Uluslararası hukuku ihlali ile oluşan durum yıllardır devam ediyor.

2/ Türkiye gerek Kıbrıs Adası’nda, gerekse Ege’de yaşanan ihlallere yönelik itirazlarını etkili ve yeterli seviyede gündeme getiremedi.

3/ Ama şimdi fiili bir durum var. Fiili duruma diplomatik… https://t.co/6QSIhYV15E — Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) March 5, 2026

Πηγή: skai.gr

