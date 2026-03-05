Λογαριασμός
Αντιπρόεδρος CHP Τουρκίας: «Η Ελλάδα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο» - Ζητά ανάπτυξη πλοίων και αεροσκαφών με το ψευδοκράτος

Ο Γιανκί Μπαγτζίογλου κάνει λόγο για «παραβιάσεις που σημειώνονται τόσο στο νησί της Κύπρου όσο και στο Αιγαίο Πέλαγος»

Αντιπρόεδρος CHP

Ο Γιανκί Μπαγτζίογλου, ένας από τους αντιπροέδρους του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, με ανάρτησή του κατηγορεί την Ελλάδα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ζητώντας παράλληλα την ανάπτυξη πλοίων και αεροσκαφών σε συντονισμό με τις αρχές του ψευδοκράτους.

Ειδικότερα, κάνει λόγο για «παραβιάσεις που σημειώνονται τόσο στο νησί της Κύπρου όσο και στο Αιγαίο Πέλαγος» για τις οποίες η Τουρκία δεν πρόβαλε αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις της.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μπαγτζίογλου:

1/ Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Ελλάδα συνεχίζεται εδώ και χρόνια.
2/ Η Τουρκία δεν μπόρεσε να εγείρει αποτελεσματικά και επαρκώς τις αντιρρήσεις της σχετικά με τις παραβιάσεις που σημειώνονται τόσο στο νησί της Κύπρου όσο και στο Αιγαίο Πέλαγος.
3/ Αλλά τώρα υπάρχει μια ντε φάκτο κατάσταση. Αυτή η ντε φάκτο κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω διπλωματικών οδών και επί τόπου.
4/ Για την ασφάλεια της ΤΔΒΚ, οι αναπτύξεις πλοίων και αεροσκαφών θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τις αρχές της ΤΔΒΚ.
 

