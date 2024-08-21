Στα ύψη παραμένει η κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις απειλές και λεκτικές επιθέσεις του ευρωβουλευτή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκου Παππά.

Η αρχή έγινε το πρωί της Τετάρτης, με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τοποθετήθηκε για το επίμαχο θέμα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «είχαμε να ακούσουμε τόσο ακραίες φράσεις και ρητορικές από την εποχή των δύσκολων χρόνων του Μνημονίου και από τις πιο ακραίες κοινοβουλευτικές ομάδες».

Ανέφερε ότι πρόκειται για έναν εκπρόσωπο της χώρας, ο οποίος «όχι μόνο απειλεί, αλλά υιοθετεί φρασεολογία υπόκοσμου, με φράσεις που είναι παραπάνω από χυδαίες και καταδικαστέες, και με τον οποίο δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα ταυτίζεται».

Σκληρή ήταν η απάντηση της Κουμουνδούρου, όπου μέσα από επίσημη ανακοίνωση χαρακτήρισε τον Παύλο Μαρινάκη ως έναν «τοξικό εκπρόσωπο μιας κυβέρνησης μηδενικών ευθυνών», σηκώνοντας το γάντι στις αιτιάσεις του «γαλάζιου» υπουργού.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Μάταια ο τοξικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης των «μηδενικών ευθυνών», προσπάθησε να υπερασπιστεί την τιμή του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Όταν ακούγεται η λέξη «υπόκοσμος», συνηθίζεται ο κόσμος να στρέφει προς τη μεριά της κυβέρνησης, να δει τι έγινε πάλι».

Ρωμανός: Η συμπεριφορά Παππά είναι και επίσημα συμπεριφορά ΣΥΡΙΖΑ και Κασσελάκη

Αργότερα μέσα στη μέρα τη σκυτάλη πήρε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε για «χυδαίες συμπεριφορές» και «άθλιες σεξιστικές συμπεριφορές» που παραπέμπουν σε «υπόκοσμο».

«Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που για μια ακόμη φορά κάλυψε την αμηχανία του για τον άθλιο ευρωβουλευτή του με χυδαίες προσωπικές συκοφαντικές επιθέσεις, είναι πλέον επίσημο ότι η συμπεριφορά Παππά είναι συμπεριφορά ΣΥΡΙΖΑ και Κασσελάκη», επεσήμανε σε δήλωσή του ο κ. Ρωμανός, με την Αξιωματική Αντιπολίτευση να αντιδρά σε έντονο ύφος.

Στην ανακοίνωσή της, μάλιστα, αναφέρεται σε «μερικές αναρτήσεις, του… θιγόμενου πρώην αστυνομικού και Νεοδημοκράτη, που είχαν ως στόχο τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη που δεν ενεργοποίησαν κανένα Δεξιό αντανακλαστικό καθωσπρεπισμού», όπως χαρακτηριστικά τονίζει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Κάνει μεγάλο λάθος ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, κ. Νίκος Ρωμανός, εάν νομίζει ότι η άθλια επιχείρηση παραπληροφόρησης σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ και του ευρωβουλευτή του, κ. Νίκου Παππά, είναι κάποια επικοινωνιακή «κότα με τα χρυσά αυγά» για την κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη, που θα την «ξεπλύνει» από τις στάχτες που άφησαν στο πέρασμά τους οι φλόγες που κατέκαψαν τη χώρα και τη μισή Αττική.

Επίσης, αν θέλει τόσο πολύ να μιλήσει για φασισμό, του αφιερώνουμε μερικές αναρτήσεις, του… θιγόμενου πρώην αστυνομικού και Νεοδημοκράτη, που είχαν ως στόχο τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη και δεν ενεργοποίησαν κανένα Δεξιό αντανακλαστικό καθωσπρεπισμού:

«Το άρρωστο μου….ο των διεστραμμένων λεχριτών Αριστερών "Ελλήνων"!!! Και βάζω το "Ελλήνων" σε ιδιωματικά διότι Έλλην και Αριστερός δεν συνάδουν!!!!!».

«Ότι πιο άρρωστο, αηδιαστικό και εμετικό στην Ελλάδα μας, το εκπροσωπεί το γλοιώδες αυτό ζευγάρι των ανοιχτοκ….ν!!! Αυτό το άθλιο ζευγάρι θέλει το 2027 να μπει στο Μαξίμου!!!!! Θα το επιτρέψουμε;».

«Αυτός ο γαμ…ος καρ….ης ζήτησε πριν λίγο να παραιτηθεί η κραταιά Κυβέρνηση των 158 Βουλευτών και να πάμε σε διπλές εκλογές τον Ιούνιο ώστε να γίνει ο επόμενος Πρωθυπουργός!!!».

Μετά από αυτές τις καταθέσεις ψυχής και ήθους, ας επαναλάβουν η ΝΔ, η κυβέρνηση και ο κ. Ρωμανός τις ενστάσεις τους υπερασπιζόμενοι τα φασιστικά «παρατράγουδα»…

Πηγή: skai.gr

