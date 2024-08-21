Σκληρή ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ, με την Κουμουνδούρου να τον χαρακτηρίζει «τοξικό εκπρόσωπο» της κυβέρνησης των «μηδενικών ευθυνών».

«Τόσα μέσα, τόσα χρήματα, τέτοιος σχεδιασμός και 4.000 πυρκαγιές, από τις οποίες μία βρήκε να ξεφύγει και -κοίτα να δεις- ήταν αυτή που έκαψε τη μισή Αττική, φτάνοντας μέχρι το Χαλάνδρι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, έδωσε την εξήγηση: 8 στα 10 οικόπεδα ήταν ακαθάριστα», αναφέρει η Αξιωματική Αντιπολίτευση και προσθέτει:

«Όταν ακούγεται η λέξη "υπόκοσμος", συνηθίζεται ο κόσμος να στρέφει προς τη μεριά της κυβέρνησης, να δει τι έγινε πάλι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Κι έτσι, για άλλη μια χρονιά από τις πέντε που κυβερνά ο Κυρ. Μητσοτάκης, οι πολίτες είναι που φταίνε και όχι η κυβέρνησή του. Ας μας πουν, όμως, και πόσες διμοιρίες ΜΑΤ και αστυνομικοί συνόδεψαν χθες τον Κυρ. Μητσοτάκη στα καμένα και να απαντήσουν, αν μπορούν, για τον εκφοβισμό πολίτη από άνδρα των ΜΑΤ.



Μάταια, επίσης, ο τοξικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης των «μηδενικών ευθυνών», προσπάθησε να υπερασπιστεί την τιμή του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Όταν ακούγεται η λέξη «υπόκοσμος», συνηθίζεται ο κόσμος να στρέφει προς τη μεριά της κυβέρνησης, να δει τι έγινε πάλι.



Ο κ. Μαρινάκης δεν είναι η φωνή της κοινής λογικής. Είναι η φωνή της κυβέρνησής του, που για να συγκαλύψει πλευρές της πολιτικής της προσπαθεί να «βαθύνει» προπαγανδιστικά τη ρηχή υδατοδεξαμενή στο σπίτι του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, μήπως και καταφέρει να αποστρέψει από πάνω της το βλέμμα της κοινωνίας.



ΥΓ: Ποιο τοξικό μέλος της κυβέρνησης πλήρωσε για τη διαμονή του στο Λαγονήσι μόνο μετά από σχετικό δημοσίευμα;»

