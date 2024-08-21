ΣΥΡΙΖΑ: Κάνει λάθος ο κ. Ρωμανός εάν νομίζει ότι η επιχείρηση παραπληροφόρησης είναι «κότα με χρυσά αυγά»

Ανακοίνωση-απάντηση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, Νίκου Ρωμανού, ότι το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και ο πρόεδρός του Στέφανος Κασσελάκης είναι απόλυτα ταυτισμένοι με τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Κάνει μεγάλο λάθος ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, κ. Νίκος Ρωμανός, εάν νομίζει ότι η άθλια επιχείρηση παραπληροφόρησης σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ και του ευρωβουλευτή του, κ. Νίκου Παππά, είναι κάποια επικοινωνιακή «κότα με τα χρυσά αυγά» για την κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη, που θα την «ξεπλύνει» από τις στάχτες που άφησαν στο πέρασμά τους οι φλόγες που κατέκαψαν τη χώρα και τη μισή Αττική.

Επίσης, αν θέλει τόσο πολύ να μιλήσει για φασισμό, του αφιερώνουμε μερικές αναρτήσεις, του… θιγόμενου πρώην αστυνομικού και Νεοδημοκράτη, που είχαν ως στόχο τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη και δεν ενεργοποίησαν κανένα Δεξιό αντανακλαστικό καθωσπρεπισμού:

«Το άρρωστο μου….ο των διεστραμμένων λεχριτών Αριστερών "Ελλήνων"!!! Και βάζω το "Ελλήνων" σε ιδιωματικά διότι Έλλην και Αριστερός δεν συνάδουν!!!!!».

«Ότι πιο άρρωστο, αηδιαστικό και εμετικό στην Ελλάδα μας, το εκπροσωπεί το γλοιώδες αυτό ζευγάρι των ανοιχτοκ….ν!!! Αυτό το άθλιο ζευγάρι θέλει το 2027 να μπει στο Μαξίμου!!!!! Θα το επιτρέψουμε;».

«Αυτός ο γαμ…ος καρ….ης ζήτησε πριν λίγο να παραιτηθεί η κραταιά Κυβέρνηση των 158 Βουλευτών και να πάμε σε διπλές εκλογές τον Ιούνιο ώστε να γίνει ο επόμενος Πρωθυπουργός!!!».

Μετά από αυτές τις καταθέσεις ψυχής και ήθους, ας επαναλάβουν η ΝΔ, η κυβέρνηση και ο κ. Ρωμανός τις ενστάσεις τους υπερασπιζόμενοι τα φασιστικά «παρατράγουδα»…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.