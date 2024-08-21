Για το κυβερνητικό σχέδιο των 10 σημείων μετά την καταστροφική φωτιά στην Αττική μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ.

Αρχικά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι παρουσιάστηκε ένα συνολικό σχέδιο που έχει ήδη δρομολογηθεί με την 1η αρωγή να φτάνει έως τα 10.000 ευρώ για τη στεγαστική συνδρομή των πυρόπληκτων, ενώ ταυτόχρονα η επιδότηση ενοικίου και η αποζημίωση για οικοσυσκευές θα έχουν ανώτατο όριο τα 500 και τα 6.000 ευρώ, αντίστοιχα, προσθέτοντας ότι ήδη έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την αναδάσωση περισσότερων από 53.000 εκτάσεων.

«Όπως είπε ο πρωθυπουργός, το φετινό καλοκαίρι έχουν ξεσπάσει συνολικά 4.000 πυρκαγιές, με όλες εκτός από μία να αναχαιτίζονται μέσα σε λίγα λεπτά, λίγες ώρες το πολύ. Σε αυτή τη μία πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα και διήνυσε μια σημαντική απόσταση, τα εναέρια μέσα ενήργησαν μέσα σε 5 λεπτά και το πρώτο επίγειο μέσο έφτασε στα πρώτα 7 λεπτά. Το λέω αυτό, διότι μια δίκαιη κριτική που ακούμε είναι ότι δεν εστιάζουμε στην πρόληψη, ενώ έχουμε 17.000 νέους πυροσβέστες στην πρώτη γραμμή. Επίσης, για πρώτη φορά λειτούργησαν τα drones φέτος στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι τα 8 στα 10 σπίτια που επλήγησαν από τη φωτιά ήταν ακαθάριστα, λέγοντας ότι τα ρέματα και τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν προτεραιότητα για την πρόληψη.

Ακόμη, διέψευσε τους ισχυρισμούς του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, ότι έχει απορροφηθεί μόνο το 1% του Ταμείου Ανάκαμψης σε επίπεδο πρόληψης και πολιτικής προστασίας.

«Το 55% των χρημάτων που προορίζονται για την Πολιτική Προστασία έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί, έχουν δοθεί συνολικά πάνω από 1 δισεκατομμύριο από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης σε προγράμματα εκσυγχρονισμού. Αυτό το 1% είναι ανακριβές και αποτελεί ευκαιρία στείρας αντιπολίτευσης από τον κ. Κασσελάκη, ο οποίος πιστεύει ότι θα βγάλει κάτι στα social media και ο κόσμος θα τον πιστέψει».

«Εκφράσεις που παραπέμπουν σε υπόκοσμο όσα λέει ο Νίκος Παππάς - Με άδεια βόθρου η πισίνα Κασσελάκη»

Ερωτηθείς για τις συνεχείς φραστικές επιθέσεις του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «είχαμε να ακούσουμε τόσο ακραίες φράσεις και ρητορικές από την εποχή των δύσκολων χρόνων του Μνημονίου και από τις πιο ακραίες κοινοβουλευτικές ομάδες».

Ανέφερε ότι πρόκειται για έναν εκπρόσωπο της χώρας, ο οποίος «όχι μόνο απειλεί, αλλά υιοθετεί φρασεολογία υπόκοσμου, με φράσεις που είναι παραπάνω από χυδαίες και καταδικαστέες, και με τον οποίο δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα ταυτίζεται».

Για το θέμα της πισίνας του Στέφανου Κασσελάκη στις Σπέτσες, είπε ότι υπάρχει μια άδεια για σηπτική δεξαμενή από το 1978, η οποία ξαφνικά έγινε πισίνα. «Δεν πρόκειται να βγάλω εγώ κανένα πόρσμα, ωστόσο επίκειται πολεοδομικός έλεγχος και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του«, κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

