«Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που για μια ακόμη φορά κάλυψε την αμηχανία του για τον άθλιο ευρωβουλευτή του με χυδαίες προσωπικές συκοφαντικές επιθέσεις, είναι πλέον επίσημο ότι η συμπεριφορά Παππά είναι συμπεριφορά ΣΥΡΙΖΑ και Κασσελάκη», επεσήμανε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Νίκος Ρωμανός, αναφορικά με το θέμα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που απασχολεί τις τελευταίες μέρες την επικαιρότητα.

Παράλληλα, προσθέτει ότι το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, «του οποίου πραγματικό αφεντικό παραμένει ο κ. Πολάκης, και ο φοβισμένος και άφωνος Πρόεδρός του, εκπροσωπούν τον υπόκοσμο, τις απειλές και τη χειρότερη μορφή φασισμού».

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ρωμανού:

Οι χυδαίες επιθέσεις σε ύφος υποκόσμου κατά δύο τουλάχιστον αστυνομικών (και όχι του αστυνομικού που φωτογράφισε ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Κουμουνδούρου), οι άθλιες σεξιστικές συμπεριφορές, οι εκβιασμοί, οι «ψόφοι», οι απειλές για επιθέσεις σε πολίτες που έχουν "φακελωμένους", στα σπίτια τους και στις οικογενειές τους και όλα όσα αποκαλύπτονται καθημερινά, είναι επιθέσεις με τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ και Κασσελάκη.

Όλα αυτά για τον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη -και προφανώς για όλα τα μέλη και τα στελέχη του, καθότι κανείς δεν αντιδρά- είναι κανονικά, "αφού λέγονται σε προσωπικές συνομιλίες".

Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου πραγματικό αφεντικό παραμένει ο κ. Πολάκης, και ο φοβισμένος και άφωνος Πρόεδρός του, εκπροσωπούν τον υπόκοσμο, τις απειλές και τη χειρότερη μορφή φασισμού.»

