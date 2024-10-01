Νίκος Παππάς: Φτωχή παράσταση Κυριάκου Μητσοτάκη - Αρχιερέας προσπάθειας συσκότισης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Κριτική εφ'όλης της ύλης στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Παππάς στην Ολομέλεια, με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρεί να ανοίξει τη βεντάλια, βάζοντας τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας στο τραπέζι.

Παίρνοντας τον λόγο, μετά την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον νομοσχέδιο της ολοκλήρωσης του ψηφιακού κτηματολογίου, ο Νίκος Παππάς ζήτησε εξηγήσεις για την φωτιά που μαίνεται για 3η ημέρα στην Ορεινή Κορινθία: «Τον άκουσα να συλλυπάται τις οικογένειες. Όλοι είμαστε ευγνώμονες για την υπερπροσπάθεια των πυροσβεστών. Αλλά δεν υπάρχει θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε τώρα. Θα έπρεπε να είναι σε αυτή την αίθουσα να μας εξηγήσει. Γιατί υπάρχουν 4000 οργανικά κενά; Γιατί οι φωτιές σταματούν στην θάλασσα και στον αστικό ιστό;».

«Φοβάται μήπως γκριζάρει η εικόνα του στα δελτία των ειδήσεων; Να μην δώσει μία εξήγηση για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός συνανθρώπου μας; Μια εξήγηση για τον θάνατο ενός συνανθρώπου μας στο ΑΤ Παντελεήμονα;» τόνισε με τον ίδιο κοιτώντας προς τα έδρανα των γαλάζιων βουλευτών να διερωτάται: «Δεν σας προσβάλλει αυτή η στάση; Εσάς κύριοι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τι φτωχή παράσταση ήταν αυτή που έδωσε εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να καταλάβουμε αν θεωρεί ότι είναι περήφανος ή πρέπει να δικαιολογηθεί για κάτι».

Αναφερόμενος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε «αρχιερέα της προσπάθειας συσκότισης» τον πρωθυπουργό, προσθέτοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαντλήσει κάθε κοινοβουλευτικό μέσο για να λάμψει η αλήθεια. «Η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη δημοκρατική αλλαγή. Σε αυτή την προοδευτική αλλαγή ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθεί και θα πρωταγωνιστήσει. Θα είμαστε εδώ και θα ζητάμε απαντήσεις», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

