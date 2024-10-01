Ο ωτακουστής πρωθυπουργός σαν τον κλέφτη ήρθε στη Βουλή, σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, και πρόσθεσε, απευθυνόμενη στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ:

«Ζήτησα να μου βρουν πότε ήρθε στη Βουλή τελευταία φορά, και δεν θα σας το πω, θα το αφήσω αίνιγμα, γιατί δεν το πιστεύω αυτό που μου είπανε. Την ημερομηνία που ήρθε τελευταία φορά ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή; Εσείς θυμάστε;».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης αποχώρησε μετά την ομιλία του, «αντί να ακούσει τον αντίλογο που είναι βασική προϋπόθεση στη δημοκρατία και στη δημοκρατική λειτουργία».

«Φαίνεται ότι δεν έχετε καμία σχέση ούτε με τη δημοκρατία ούτε με τη δημοκρατική λειτουργία. Το αποδείξατε», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, απευθυνόμενη στα κυβερνητικά έδρανα και πρόσθεσε ότι «γι΄αυτό το λόγο και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει να πει κάτι για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για το δεύτερο σκάνδαλο της συγκάλυψης των υποκλοπών, για το οποίο εξέδωσε ανακοινωθέν η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που παρόμοιό του ανακοινωθέν είχε βγει στη δολοφονία Λαμπράκη».

«Αντίστοιχο με εκείνο το ανακοινωθέν για τη δολοφονία Λαμπράκη, έβγαλε η εισαγγελέας για να πει ότι δεν έτρεξε τίποτε που η ΕΥΠ παρακολουθούσε εν ενεργεία υπουργούς, εν ενεργεία ευρωβουλευτή, μετέπειτα πολιτικό αρχηγό», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε και όσα είπε ο πρωθυπουργός για το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει περάσει μια βόλτα από τα δικαστήρια; Γιατί είχε κάνει μια πομπώδη ομιλία για μια άλλη μεταρρύθμιση καταπληκτική. Σήμερα μας είπε για τη μεταρρύθμιση του κτηματολογίου, που είναι το άλλο ανέκδοτο. Μας είπε και για το μετρό της Θεσσαλονίκης, ότι όπως είναι και αυτό μεταρρύθμιση, το ίδιο είναι το κτηματολόγιο. Θα βρούνε σιγά-σιγά και τι άλλη εξαγγελία σέρνεται επί δεκαετίες, την οποία εγκαινιάζουν οι κυβερνήσεις, την εξαγγέλλουν ο ένας μετά τον άλλον οι πρωθυπουργοί και όλοι επιχαίρουν ότι μας μεταρρύθμισαν. Μην μας μεταρρυθμίζετε άλλο. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Αυτορυθμιστείτε λίγο και μην μας μεταρρυθμίζετε άλλο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

