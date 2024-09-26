Τι είπε ο Νίκος Παππάς στη πρώτη εμφάνιση στην Ολομέλεια ως πρόεδρος Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε κοινοβουλευτική συμπόρευση εναντίον της κυβέρνησης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα από την Ολομέλεια ο Νίκος Παππάς, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση και ζητήματα της οικονομίας.

Μιλώντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να συμπορευτούν κοινοβουλευτικά, ώστε να ανατρέψουν τις κυβερνητικές επιλογές «που πλήττουν τον λαό μας».

«Καλώ τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους βουλευτές των προοδευτικών κομμάτων να στηρίξουν την πρότασή μας. Όπως και τους διαμαρτυρόμενους συντηρητικούς», πρόσθεσε ο ίδιος, κάνοντας ειδική αναφορά στα γαλάζια στελέχη που αντιδρούν με την κυβερνητική πολιτική, καλώντας τους να στηρίξουν την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα δάνεια.

Μάλιστα αναφερόμενος στη συζήτηση που αναπτύσσεται γύρω από την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις να εξετάσουν τη στήριξη προσώπου «που προέρχεται από την Αριστερά ή από την προοδευτική παράταξη», υπογραμμίζοντας πως αυτή θα είναι και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ διότι «στους θεσμούς δεν υπάρχουν άβατα».

Επιχειρώντας παράλληλα, να στείλει ένα μήνυμα ανασύνταξης των δυνάμεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι παρών. Για να απαντήσουμε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο λαός. Για να ηγηθούμε ως κόμμα, όπως οι συλλογικές μας αποφάσεις προστάζουν, μιας μεγάλης προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας».

«Κανένα σενάριο ρευστοποίησης, καμία επιχείρηση κατατεμαχισμού της προοδευτικής παράταξης δεν πρόκειται να επικρατήσει», πρόσθεσε ο ίδιος.

