Με κριτική απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές και καταθέτοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ «για τα φλέγοντα ζητήματα της στέγης και του ιδιωτικού χρέους», ξεκίνησε την τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο πρόεδρος της κ.ο. του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς.

«Απευθυνόμαστε στους πολίτες της Ελλάδας και λέμε ξεκάθαρα ότι η χώρα έχει ανάγκη από μία μεγάλη προοδευτική αλλαγή. Για να μην παρακολουθούμε εκατομμύρια στρέμματα δασών να καίγονται κάθε χρόνο και τις φωτιές να σταματούν είτε στη θάλασσα είτε στον οικιστικό ιστό. Για να μην κυριαρχούν στις τηλεοπτικές οθόνες οι εικόνες με τους εκατοντάδες χιλιάδες τόνους νεκρών ψαριών όπως είδαμε πριν από λίγες μέρες στον Παγασητικό. Για να μην εγκαταλείπονται κρίσιμες υποδομές στην τύχη τους και να μη ζει η χώρα τραγωδίες όπως το έγκλημα των Τεμπών. Για να μην παραβιάζονται θεμελιώδεις κανόνες του κράτους δικαίου, για να μην παρακολουθούνται παράνομα υπουργοί, αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων, επιχειρηματίες, πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη της διοίκησης. Για να μην ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ και για τα επόμενα χρόνια ότι οι γεννήσεις στη χώρα μας είναι δεκάδες χιλιάδες λιγότερες από τους θανάτους. Για να μην καταρρέουν τα νοσοκομεία και το ηρωικό προσωπικό που εργάζεται εκεί. Για να μην είμαστε η τελευταία χώρα στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων στην Ευρώπη, για να μην είμαστε πρωταθλητές το κόστος της ενέργειας, για να μην χρειάζονται οι μισοί κάτοικοι αυτής της χώρας το μισό της εισόδημα απλώς για να στεγαστούν. Για να μην αποκλείεται το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ και το τραπεζικό δανεισμό…».

Όλα τα παραπάνω, υποστήριξε ο κ. Παππάς, είναι αποτελέσματα των επιλογών και των πολιτικών του κύριου Μητσοτάκη. «Δεν είναι όμως η αναπόφευκτη μοίρα του ελληνικού λαού», είπε.

«Καλούμε και τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουν τις προτάσεις μας», είπε ο κ. Παππάς

Ερωτηθείς αν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Δεν υπάρχει καμία τέτοια κουβέντα, έχουμε όλες μας τις δυνάμεις διοχετεύσει για να εκπληρώσουμε τα καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί και αυτό δεν αφορά μόνο το πρόσωπο μου αλλά τους πάντες. 'Αρα καμιά τέτοια κουβέντα δεν υπάρχει».

«Η οικονομική κρίση έχει αφήσει πίσω της απόνερα και είναι βρόγχος για τα νοικοκυριά»τόνισε ο κ.Παππάς.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα που διεκδικεί την διακυβέρνηση»

Ερωτηθείς αν παραμένει κυβερνητικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα που διεκδικεί την διακυβέρνηση, διεκδικεί να χτίσει τις συμμαχίες που θα συγκροτήσουν τον ανταγωνιστικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η ανάγκη συγκρότησης ενός τέτοιου πόλου γίνεται ακόμα πιο επιτακτική υπό το φως της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Διότι είδαμε ότι μετά τις ευρωεκλογές, εμείς είχαμε τις δικές μας εξελίξεις, η φθορά της Ν.Δ. ήταν κάτι που δεν περίμενα να έχει τέτοια κλίμακα».

«Το θεμέλιο της πρότασής μας για τα φλέγοντα ζητήματα θέλουμε να γίνει αντικείμενο συζήτησης και σύγκλισης και με άλλα προοδευτικά κόμματα. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος, σεβόμενοι και τις εσωτερικές μας διαδικασίες και μην ξεχνώντας δευτερόλεπτο κατά πρώτιστο λόγο και κατά μέγιστο βαθμό, να εννοούμε και να φαίνεται προς τα έξω ότι ασχολούμαστε με τα προβλήματα της κοινωνίας», τόνισε ο κ. Παππάς.

Πρόσθεσε ότι υπό το φως αυτής της εξελίξεις οι ευθύνες και οι δικές μας και όλο των άλλων προοδευτικών δυνάμεων πολλαπλασιάζονται. Ανέφερε ότι «έχουμε περιγράψει και τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε εμείς σε επίπεδο κοινωνίας, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο και είναι ύψιστη ευθύνη όσων δυνάμεων εννοούν πραγματικά ότι θέλουν μία προοδευτική στροφή στην χώρα». Με αφορμή τις εκλογές στα Επιμελητήρια σχολίασε ότι θα είναι ευχής έργον να συγκροτηθούν προοδευτικά μέτωπα που θα πλειοψηφήσουν.

Για την άνοδο των τιμών ενέργειας ο κ. Παππάς σημείωσε ότι «ανεξαρτήτως προθέσεων, έχει δημιουργηθεί τεράστια στρέβλωση στην ελληνική οικονομία.Συγκεντρώνεται πολύ μεγάλος πλούτος σε πολύ λίγες εταιρείες του κλάδου ενέργειας».

«Είναι πρωτοπόρα η ΔΕΗ επί κυβέρνησης Μητσοτάκη στην κούρσα της ανόδου των τιμών ενέργειας, εδώ πρέπει να υπάρξει ένα με μέτωπο λογικής απέναντι στην ακρίβεια», είπε σε άλλη ερώτηση.

Πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ νωρίς χωρίς να προσπαθεί να ανακαλύψει την Αμερική να επαναφέρει τον τροχό διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις που είχαν ήδη σπεύσει από το 2022 και με βάση την ανακοίνωση της Κομισιόν τότε να υιοθετήσουν άλλες χώρες, που όπως είπε - «Πολιτικές που ήταν έξω από το κουτί συνηθισμένων πρακτικών της Ευρώπης. Και τα κέρδη πρέπει να φορολογηθούν και διατίμηση στο κέρδος πρέπει να μπει και να τολμήσουμε να επαναφέρουμε την ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο για να πιέζονται οι τιμές προς τα κάτω και να μην εκτοξεύονται απλώς οι αμοιβές των golden boys στη διοίκηση της ΔΕΗ», τόνισε.

Ο Κασσελάκης μπορεί να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία

Ερωτηθείς αν είναι έκπτωτος ο κ. Κασσελάκης και αν τίθεται ζήτημα συμμετοχής του στην εκλογική διαδικασία, ο κ. Παππάς απάντησε ότι«Δεν υπάρχει θέμα με την υποψηφιότητα Κασσελάκη για την ηγεσία του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταστατικό. Και το καταστατικό δεν προβλέπει ούτε εκτροπές ούτε πραξικοπήματα. Προβλέπει πεντακάθαρα ότι όλες οι εξουσίες και τα αξιώματα είναι και ελεγκτέα και ανακλητά».

«Είμαι βέβαιος ότι θα επικρατήσουν οι ψύχραιμες φωνές. Θα προχωρήσουμε σε μία δημοκρατική εκλογή. Θα σας παραπέμψω στην απόφαση της ΠΓ και ΚΕ που έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα σεβαστούμε το καταστατικό, τις διαδικασίες και θα προχωρήσουμε σε μία δημοκρατική εκλογή», πρόσθεσε.

Για ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Παππάς σημείωσε: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο ιστορικός ηγέτης του κόμματος, το κόμμα επί των ημερών του αξιοποίησε το ιδεολογικό και πολιτικό του οπλοστάσιο για να γίνει από ένα μικρό κόμμα της Αριστεράς σε πρωταγωνιστική δύναμη. Ας μην τον επικαλούνται κάποιοι και τον μεθερμηνεύουν. Είναι κεφάλαιο για τη χώρα και την Αριστερά, έχει διεθνή ακτινοβολία την οποία μπορεί να αξιοποιήσει και βελτιώσει το διπλωματικό εκτόπισμα της χώρας. Από εκεί και πέρα οφείλουμε όλοι να μένουμε στις δημόσιες τοποθετήσεις του».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζει τα απόνερα ενός δυσμενούς αποτελέσματος

Όσον αφορά τις αναταράξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε πως «είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζει, δυστυχώς, τα απόνερα ενός δυσμενούς αποτελέσματος, της άνοιξης του 2023. Ο ΣΥΡΙΖΑ με δημοκρατικό τρόπο θα προχωρήσει στη διαδικασία για να εκλέξει την ηγεσία του».

Για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και σε ερώτηση εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την κ. Σακελλαρόπουλου ή την κ. Αγγελλοπούλου, ο κ. Παππάς απάντησε: «Θεωρώ ότι η πρόσφατη πολιτική πείρα και η ιστορία μας δείχνει ότι στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα είναι καλό να βρίσκονται άνθρωποι με αυξημένη πολιτική πείρα και εκτόπισμα. Η δική μας παράταξη έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει υπερβάσεις. Γιατί να μην προταθεί ένα στέλεχος από τη Αριστερά και τον προοδευτικό χώρο; Είναι σε θέση ο κ. Μητσοτάκης να κάνει την υπέρβαση;».

Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής του Στέφανου Κασσελάκη - Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν κουκουλοφόροι

Ο κ. Παππάς επεσήμανε ότι δεν υπάρχει θέμα διαγραφής του Στέφανου Κασσελάκη και συμπλήρωσε: «Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν κουκουλοφόροι, υπάρχουν αγωνιστές της δημοκρατικής παράταξης, έχουμε το καταστατικό μας και με αυτό πορευόμαστε».

Για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων απάντησε διά του παραδείγματος της Γαλλίας: «Στη Γαλλία φάνταζε μακρινό το ενδεχόμενο συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Όμως μετά τις εκλογές τα κόμματα που ήταν συγγενή κατέληξαν σε συνεργασία. Ωστόσο, τα κόμματα είναι ανταγωνιστικοί σχηματισμοί και διεκδικούν τη ψήφο των πολιτών».

Για την καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη επανέλαβε ότι «το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μη ανακλητές και ελεγκτέες εξουσίες. Τίποτε πρωτότυπο δεν συνέβη, είναι κάτι που προβλεπόταν από το καταστατικό μας».

«Ήταν ένα αποτέλεσμα καθαρό, υπάρχουν προβλέψεις στο καταστατικό μας για όλα και νομίζω ότι από όλες τις πλευρές μπορούν και πρέπει να γίνουν βήματα για να υπάρξει ηρεμία και πολιτικοποίηση της συζήτησης», είπε ο Ν. Παππάς, ερωτηθείς τι κατά τη γνώμη του έπαιξε ρόλο και υπήρξαν τα 163 «ναι» στην ΚΕ υπέρ της πρότασης μομφής κατά του Στ. Κασσελάκη.

«Όλοι έχουν να προσφέρουν, το κόμμα για να πετύχει τους στόχους του πρέπει να αποτελεί ένα αποτελεσματικό συνδυασμό και της συσσωρευμένης πείρας και της φρεσκάδας, την οποία χρειάζεται ένα ακόμα για να αναπτυχθεί, να οικοδομήσει τις συμμαχίες του και να πλειοψηφήσει», ανέφερε.

«Για τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς υπάρχει ένα μεγάλο αγκάθι, μία πληγή ηθική και πολιτική»

Στο ερώτημα αν ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή βουλευτών που εγκατέλειψαν το κόμμα, όπως οι βουλευτές που συγκρότησαν τη Νέα Αριστερά, αν δεν επανεκλεγεί ο Στ. Κασσελάκης, ανέφερε ότι «για τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς υπάρχει ένα μεγάλο αγκάθι και το μεγάλο αγκάθι είναι ότι υπήρξαν αποχωρήσεις και δυστυχώς πήραν και τις έδρες υπό μάλης και αποχώρησαν κάποιοι. Αυτό δεν είναι μία καλή προϋπόθεση για να υπάρξουν συζητήσεις και σύγκλισης, είναι μία πληγή ηθική και πολιτική».

ΤΟ ΠΑΣΟΚ είναι σε ένα σταυροδρόμι

Ερωτηθείς αν η δυνητική προοδευτική συνεργασία για την οποία μίλησε νωρίτερα και αν αφορά και το ΠΑΣΟΚ ανεξαρτήτως του προσώπου που θα εκλεγεί στην ηγεσία του, ο κ. Παππάς είπε μεταξύ άλλων ότι «τις παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ από τη θέση της επισπεύδουσας δύναμης» και πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περιγράψει στην συλλογική του απόφαση το ζήτημα της μεγάλης εκλογικής προοδευτικής συνεργασίας και συμμαχίας. «Θεμέλιο αυτής της προοπτικής ή τέτοιων πρωτοβουλιών θα πρέπει να υπάρχει και στην κοινωνία και στην Βουλή…», είπε ο κ. Παππάς.

Αναφερόμενος στα εσωκομματικά και τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Αισιόδοξο με κάνει ότι έχουμε πολιτικές αποφάσεις, καταστατικό, και βεβαίως πολιτική ευθύνη και είμαι βέβαιος και πιστεύω βαθιά ότι αυτό θα το αποδείξουμε»

Στο ερώτημα τι θα γίνει με το θέμα που προέκυψε πριν από λίγο, κατά το οποίο -σύμφωνα με την ερώτηση- ο κ. Κασελάκης ήρε την εξουσιοδότηση που είχε κάνει στον κ. Μαυροκεφαλίδη και δεν μπορεί να γίνει καμιά οικονομική πράξη, ο κ. Παππάς απάντησε: «Έχω να σας παραπέμψω στην τελευταία απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, πέραν τούτου ουδέν».

Για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Παππάς κάλεσε τους φίλους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, και των δύο μέσων, τους προοδευτικούς πολίτες, να ενισχύσουν οικονομικά τα ΜΜΕ στα οποία είναι μέτοχος ο ΣΥΡΙΖΑ. «Έχει πολύ μεγάλη αξία να υπάρχει ισχυρή η φωνή της Αριστεράς στον χώρο των ΜΜΕ και βεβαίως θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για να καταβληθούν τα δεδουλευμένα και να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα», σημείωσε. Πρόσθεσε πως είναι σε θέση να πει «ότι θα σπάσει και το δόγμα του μηδενικού δανεισμού». Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δανειστεί καθόλου και πως «ένας δανεισμός που θα μας βοηθήσει να κλείσουμε εκκρεμότητες και να ανασυγκροτήσουμε με τρόπο αξιόπιστο τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος νομίζω ότι είναι κάτι που εξετάζουμε και θα πρέπει πάρα πολύ σύντομα να προχωρήσουμε».

«Έχουμε καταθέσει εδώ και μήνες πλήρη πρόταση για την καταπολέμηση της ακριβείας που καταγράφει ένα πλέγμα μέτρων: Τη φορολόγηση των υπερκερδών με ταυτόχρονη μείωση των έμμεσων φόρων και βεβαίως τη διατίμηση στα κέρδη για τους μεγάλους ομίλους της ενέργειας και τα διυλιστήρια, τον έλεγχο των τιμών σε όλη την αλυσίδα και στην εισαγωγή και στο χονδρεμπόριο», επεσήμανε ο κ. Παππάς ερωτηθείς για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την καταπολέμηση της ακρίβειας. «Έχω εκπλαγεί από τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η συζήτηση από αυτήν τη στιγμή και μετά. Η ΝΔ αντέδρασε σαν να είμαστε η μόνη χώρα στην οποία προτείνεται ή εφαρμόζεται το μέτρο της μείωσης των έμμεσων φόρων», σχολίασε, μεταξύ άλλων.

Για τις προοδευτικές δυνάμεις που μπορούν να συμπράξουν σε ένα μέτωπο

«Η συλλογική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι «θέλουμε να συμπτύξουμε ένα προοδευτικό εκλογικό μέτωπο» και «αντιλαμβάνεστε ότι μείζον πολιτικό γεγονός μπορεί να προκύψει αν τελεσφορήσει μία σταθερή, μια συνεργασία σε ισχυρά θεμέλια με το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ νομίζω είναι μπροστά σε επιλογές, δεν έχει καταφέρει να απεμπολήσει την εικόνα ενός κόμματος από το οποίο ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να αντλεί στελέχη κάθε τόσο και λιγάκι και νομίζω ότι είναι και σε ένα σταυροδρόμι: Θα είναι μία δύναμη που θα κρατήσει αυτόν τον χαρακτήρα ή θα λειτουργήσει με άλλο τρόπο και θα συμβάλει σε μία εναλλακτική προοδευτική λύση;», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ενορχηστρωτής του εγκλήματος των Τεμπών ο Μητσοτάκης

Ο κ. Παππάς χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «ενορχηστρωτή του εγκλήματος των Τεμπών». «Με το έγκλημα των Τεμπών έχω βιωματική σχέση, ήμουν τομεάρχης Υποδομών όταν συνέβη και βρέθηκα πριν ξημερώσει στον τόπο του εγκλήματος. Δεν περίμενα να συζητάμε για το αιφνίδιο μπάζωμα του χώρου. Καλώς οι βουλευτές μας ζήτησαν να γίνει έρευνα για το μπάζωμα και να μετατραπεί σε κακούργημα. Είναι σοκαριστικό ότι πληρώθηκε με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Η ελληνική κοινωνία ανατριαχιάζει όχι μόνο με το έγκλημα αλλά και με τη προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος, ενορχηστρωτής του οποίου είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι προφανές ότι κάποιος κάτι θέλει να κρύψει. Η πολιτική διάσταση του εγκλήματος είναι η εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου. Ο σιδηρόδρομος είχε εγκαταλειφθεί. Το έγκλημα και οι ευθύνες δεν εξαντλούνται μόνο στον σταθμάρχη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας «ας αφήσουν την αλήθεια να λάμψει. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων αλλά και όλης της κοινωνίας που αξιώνει την αλήθεια».

Ερωτηθείς για τις οικονομικές εξαγγελίες της κυβέρνησης και τη φοροδιαφυγή, ο κ. Παππάς απάντησε: «Φοροδιαφυγή υπάρχει και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μέτρα πάταξης και αντιμετώπισης της. Αλλά είναι άδικο και θεωρώ ότι είναι ένα στερεότυπο, το οποίο έχει εργαλειοποιηθεί».

Για την δύσκολη θέση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είπε ότι προβλήματα μπορεί να έχουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις και πρόσθεσε:«Όταν επιχειρείς μπορεί να έχεις και μηδενικά κέρδη και ζημίες. Η πορεία των οικονομικών επιτρέπει στην κυβέρνηση παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση πρέπει να καταργήσει το χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες».

Αναφέρθηκε στην αξιολόγηση της Moody's λέγοντας: «Από την αξιολόγηση της Moody's η κυβέρνηση δεν πήρε την αναβάθμιση που θα ήθελε». Σημείωσε ακόμη ότι «παρά τους ανοικτούς κρουνούς του χρήματος η κυβέρνηση δεν πέτυχε την ανάπτυξη που θα έπρεπε».

Για τις μειώσεις φόρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Υπάρχει χώρος και και άλλες ελαφρύνσεις αλλά αυτές δεν υπάρχουν στην ατζέντα του κ. Μητσοτάκη».

Κλήθηκε να απαντήσει για την καταδίκη του με 13-0 από την Δικαιοσύνη και το ενδεχόμενο να το εκμεταλλευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Βουλή. Είπε ο κ. Παππάς: «Το ποσοστό του ελληνικού λαού που έχει εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη είναι 15%. Προτείνω στον κ. Μητσοτάκη να μετονομάσει τον νόμο με τον οποίο με παρέπεμψε στην Δικαιοσύνη σε νόμο Μητσοτάκη Παππά. Ήταν ένα αποτέλεσμα που είχε στην βάση του ένα δούναι και λαβείν του κ. Μητσοτάκη με δικαστικούς, κάνοντας λόγο για «μεθόδευση». Έχει καταλάβει και ο κ. Μητσοτάκης ότι έχει καταναλωθεί αυτό το επιχείρημα ως προϊόν και θα πάμε παρακάτω, και θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά όταν χρειαστεί ».

Το καθοδικό σπιράλ της ΝΔ δεν σταμάτα, ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ σύντομα θα οργανώσει την αντεπίθεσή του

«Να περιμένει εκπλήξεις ο κ. Μητσοτάκης», απάντησε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, κληθείς να σχολιάσει φράση του πρωθυπουργού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε «πολιτική αφασία», κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ. « Ο κ. Μητσοτάκης έχει αμφισβητηθεί δομικά, εσωκομματικά, πλαγιοκοπείται από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματός του, είναι δέσμιος και αυτό έχει κόστος και στα εθνικά μας συμφέροντα. Το καθοδικό σπιράλ της ΝΔ δεν έχει σταματήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ σύντομα, με τις δημοκρατικές διαδικασίες του, θα οργανώσει την αντεπίθεσή του, με το πρόγραμμά του, την οργανωμένη του εξωστρέφεια, με το στελεχικό, προγραμματικό, ιδεολογικό του απόθεμα», πρόσθεσε.

Για το ζήτημα των συνεργασιών και ειδικότερα για το τι μπορεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του για να μειωθεί η απόσταση που υπάρχει με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παππάς τόνισε: «Έχουμε περιγράψει με πολύ μεγάλη σαφήνεια ποια πρέπει να είναι τα βήματα για να προκύψει το ευκταίο αποτέλεσμα, και τα προαπαιτούμενα βήματα για να είναι οι συνεργασίες θεμελιωμένες σε ισχυρά θεμέλια είναι να έχει υπάρξει συνεργασία σε άλλα επίπεδα που προηγούνται, στο κοινωνικό επίπεδο, στο επίπεδο των ενδιάμεσων θεσμών, της κοινωνικής εκπροσώπησης, τα συνδικάτα, τα επιμελητήρια, την αυτοδιοίκηση και βεβαίως και στη Βουλή».

«Είπα ότι δεν μπορεί να σκεφτεί ότι δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε μία κοινή πρωτοβουλία για να καταθέσουμε μία πρόταση για να καταργηθεί το χαράτσι προς τους ελεύθερους επαγγελματίες», πρόσθεσε ο κ. Παππάς και σχολίασε ότι οι σχέσεις των κομμάτων είναι ανταγωνιστικές αλλά ο ιστορικός ρόλος των κομμάτων πραγματώνεται ή ακυρώνεται αν αυτά ανταποκρίνονται στα μείζονα επίδικα που αφορούν την κοινωνία.

Με αφορμή το γεγονός ότι η Γερμανία ξεκινά να εφαρμόζει συνοριακούς ελέγχους σε όλα τα χερσαία σύνορα για να μειώσει τους αριθμούς των αιτούντων άσυλο, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «όταν υπεγράφη το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση, η ΝΔ πανηγύριζε, θεώρησε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη νίκη και η Γερμανία αυτήν τη στιγμή εφαρμόζει τα προβλεπόμενα, το νέο σύμφωνο μετανάστευσης που λέει ότι οι αιτούντες άσυλο θα πηγαίνουν στη χώρα πρώτης υποδοχής. Αυτό που επιχείρησε η ΝΔ να παρουσιάσει ως μία μεγάλη νίκη έρχεται να επισφραγιστεί με τις κινήσεις της Γερμανίας, η οποία προφανώς υπό την πίεση των πολιτικών εξελίξεων, προβαίνει σε αυτή την πρωτοβουλία»

Θύμισε, δε, ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και με υπουργό τον Γ. Μουζάλα υπήρξε μία ευρωπαϊκή συμφωνία, «η οποία οδήγησε στη μετεγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων προσφύγων από την Ελλάδα προς άλλες χώρες και αυτό είναι ένα μέτρο που πρέπει να έχει ο κόσμος στο μυαλό του όταν αξιολογεί τι δημόσια θέση παίρνουν τα κόμματα γύρω από αυτό το φλέγον ζήτημα. Εμείς θα εξαντλήσουμε και στην Ευρώπη κάθε πρωτοβουλία, θα εξηγήσουμε γιατί καταψηφίσαμε το συγκεκριμένο σύμφωνο, το οποίο έρχεται και εφαρμόζει τη λογική που λέει ο καθένας στην Ευρώπη να κοιτάει την αυλή του. Αυτή η λογική για την Ευρώπη είναι καταστροφική», επεσήμανε ο κ. Παππάς.

Η Αριστερά θα μπορέσει να γίνει ξανά κυβερνώσα γιατί έχει το ιδεολογικό και πολιτικό απόθεμα

«Έχουμε φτιάξει μία οικονομία που δουλεύει για τις τράπεζες», ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις ανησυχίες που εξέφρασαν κατά τη συνάντηση μαζί του οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων σημείωσε: «Οι παραγωγικοί φορείς μάς μετέφεραν την ανησυχία για το ενεργειακό κόστος και για τη συμπεριφορά του τραπεζικού συστήματος απέναντί τους. Είτε επρόκειτο για μισθωτούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ή για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αισθάνονται ότι είναι εκτός νυμφώνος, εκτός του λογαριασμού της κυβέρνησης. Οι μικρές επιχειρήσεις αποκλείονται μεθοδευμένα από τον τραπεζικό δανεισμό. Το 5% των επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση και το ίδιο ποσοστό έχει πρόσβαση στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Ανάκαμψης».

Η Αριστερά θα μπορέσει να γίνει ξανά «κυβερνώσα γιατί έχει το ιδεολογικό και πολιτικό απόθεμα», τόνισε ο κ. Παππάς, ενώ αναφέρθηκε και στον υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη: «Ο κ. Βορίδης κινείται σαν το ψάρι στο νερό μέσα στη ΝΔ και αυτό αποδεικνύει και την ιδεολογική μετατόπιση που έχει κάνει και η ΝΔ. Το κεντρώο περιτύλιγμα που προσπαθεί να δείξει ο κ. Μητσοτάκης για τη ΝΔ δεν ισχύει».

Επίσης, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί έναν ιστορικό αναθεωρητισμό όσον αφορά το μετεμφυλιακό κράτος, ώστε να υπάρξει περιθώριο για προερχόμενους από την άκρα δεξιά. Επισήμανε πως ο αναθεωρητισμός του κ. Μητσοτάκη συνεχίζεται και στην πρόσφατη ιστορία μας. «Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να υψώσουν ένα τείχος απέναντι στη μεθοδευμένη προσπάθεια ιστορικού αναθεωρητισμού που δεν έχει μόνο την αξία να "συγχωρηθούν" αμαρτήματα τα οποία έγιναν κατά το μετεμφυλιακό κράτος. Αλλά, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να το εργαλειοποιήσει για να δρομολογήσει τις εξελίξεις και να εφαρμόσει το δόγμα Βορίδη».

Όσον αφορά τη Θεσσαλία υπογράμμισε: «Έχω επισκεφθεί αρκετές φορές το Δαμάσι, στο οποίο οι άνθρωποι είναι ακόμη σε κοντέινερ. Αλλού όπου θέλουν τρέχουν τα πράγματα, εδώ τι έχει πάει στραβά; Το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόδηλο και ο Στέφανος Κασσελάκης είχε επισκεφθεί τη Θεσσαλία». Επιτέθηκε, δε, στην κυβέρνηση λέγοντας: «Η κυβέρνηση έχει κάνει μηδέν αντιπλημμυρικά έργα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποτιμά τη σημασία των δημοσίων υποδομών. Αυτό αποδεικνύει ότι χρειάζεται μία προοδευτική κυβέρνηση».

Η ΝΔ έχει μπει σε πτωτική πορεία

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου με αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή και της αλλαγής του ορίου της αυτοδυναμίας, ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απάντησε ότι «μιλάει από μόνη της αυτή η σκέψη γιατί θέλει να κατεβάσει τον πήχη της αυτοδυναμίας ο πρωθυπουργός, διότι βλέπει ότι η ΝΔ έχει μπει σε μια πτωτική πορεία.Μας δίνει την αίσθηση ότι δεν βλέπει κάποιο σημείο στήριξης». Για το όριο της εισόδου είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης πληρώνει το τίμημα για το γεγονός ότι επιχείρησε να γεμίσει τα ιδεολογικά ντεπόζιτα της άκρας δεξιάς. Και έρχεται τώρα με τεχνητό τρόπο να αμυνθεί απέναντι στο ενδεχόμενο να πλαγιοκοπηθεί από τα δεξιά του από πολυποίκιλους σχηματισμούς».

Ως προς το γιατί δεν έλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προβλήματα στέγης, δημογραφικού επί ημερών του, ο κ. Παππάς τόνισε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει πρωτοβουλία στήριξης και αύξησης των οικογενειακών επιδομάτων, σχεδόν τριπλασιάζοντας τις σχετικές δαπάνες. Πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι «η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε σε πλαίσια εξωτερικών καταναγκασμών και είχε μικρότερα περιθώρια να κινηθεί, όμως προστάτευσε την πρώτη κατοικία και με τον νόμο Κατσέλη και εν συνεχεία με τον νόμο Σταθάκη και την τελευταία ρύθμιση, τον λεγόμενο νόμο Φλαμπουράρη. Προστατεύτηκε η πρώτη κατοικία».

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρα πολλά να προσφέρει ως στέλεχος της Αριστεράς

«Όχι δεν φωτογράφισα κανέναν», απάντησε στο ερώτημα αν με προηγούμενη απάντησή του «φωτογράφισε» τον κ. Τσίπρα ότι θα μπορούσε να είναι μία πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας. «Εγώ νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάρα πολλά να προσφέρει ως στέλεχος της Αριστεράς, είναι ένας άνθρωπος που είναι ο ιστορικός ηγέτης του κόμματός μας, είναι ένας άνθρωπος που έχει διεθνείς διασυνδέσεις. Αυτό που είπα και επαναλαμβάνω είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι άβατο αυτό το αξίωμα για τα στελέχη προέρχονται από την Αριστερά ή τον προοδευτικό χώρο», πρόσθεσε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μεγάλο κόμμα της Αριστεράς στην Ελλάδα

Με αφορμή τη δήλωση Αλ. Αλαβάνου , ο κ. Παππάς τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μεγάλο κόμμα της Αριστεράς στη Ελλάδα», προσθέτοντας ότι «ο κ. Αλαβάνος έχει αποχωρήσει εδώ και μία δεκαπενταετία».

Απάντησε σε ερώτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών: «Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μία μεγάλη κατάκτηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, γέννημα της πολιτικής αλλαγής του 2015. Με την δική μας διακυβέρνηση λύσαμε ένα μείζον ζήτημα και καταστήσαμε την χώρα πρωταγωνίστρια στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η πολιτική μπήκε στον πάγο λόγω του δόγματος της ακινησίας και του δεδομένου συμμάχου. Και όταν έχεις μία αναθεωρητική δύναμη στα ανατολικά σου σύνορα, αυτό αποβαίνει σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Αν ήταν ο Νίκος Κοτζιάς υπουργός θα είχαμε διπλωματική ανάστατωση αν γινόταν διάσκεψη για την Λιβύη δίχως την Ελλάδα. Χρειάζεται η χώρα να επιστρέψει στη ενεργηγική πολυδιάστατη πολιτική και όχι την πολιτική του δεδομένου συμμάχου».

Για την τοποθέτηση του συνταγματολόγου Ξενοφώντα Κοντιάδη για την εξέλιξη στη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Τα κόμματα είναι εθελοντικές ενώσεις πολιτών. Ο Ξενοφώντας Κοντιάδης δεν είναι μέλος του κόμματος μας, στις ευρωεκλογές συνεργάστηκε με άλλο σχηματισμό». Επανέλαβε ότι «το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπει εξουσίες ανέλεγκτες και μη ανακλητές».

Το χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει και θα τηρηθεί

«Σαφώς όχι, οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, το χρονοδιάγραμμα έχει βγει και θα τηρηθεί», είπε ο Ν. Παππάς ερωτηθείς αν θα άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο η εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ να μη γίνει από τη βάση αλλά από το συνέδριο.

«Για τα ζητήματα των συνεργασιών θα σας παραπέμψω στην απόφαση της ΚΕ η οποία μιλάει ευθαρσώς για την ανάγκη να ηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μιας μεγάλης εκλογικής προοδευτικής συμμαχίας», είπε ο κ. Παππάς σημειώνοντας ότι «δεν παρακαλάμε κανέναν». «Εμείς θα κάνουμε τις διαδικασίες μας και λέμε ποια είναι η κοινωνική και πολιτική ανάγκη, αν άλλοι επιλέξουν να μην ανταποκριθούν είναι δικό τους ζήτημα», τόνισε, ενώ πρόσθεσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση ότι «η πρόταση συνεργασίας δεν αφορά και το διαμοιρασμό κομματικών χρεών».

Στο ερώτημα αν έχει προϋπολογιστεί το ποσοστό που χρειάζεται για τον ταμειακό δανεισμό για τον οποίο είχε μιλήσει ο κ. Παππάς νωρίτερα, ανέφερε ότι «με τα ζητήματα αυτά ασχολείται η οικονομική μας επιτροπή και θα δούμε ποιο θα είναι το ποσό που θα χρειαστεί να προκύψει μέσω τραπεζικού δανεισμού για να προχωρήσουμε στις αναγκαίες ενέργειες».

«Ξεκινήσαμε την επίσκεψη μας στη Θεσσαλονίκη από το Θεαγένειο ακριβώς για να αναδείξουμε τα ζητήματα της υγείας ως πρώτη προτεραιότητα και ήρθαμε μπροστά σας και προτείναμε πλέγμα μέτρων για την στέγη και το χρέος. Θεωρούμε ότι είναι δύο ζητήματα που είναι βαρίδια στα πόδια της ελληνικής οικονομίας και πως αν δεν τα λύσουμε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις επόμενες φάσεις της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας», είπε ο Ν. Παππάς.

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δεσμευτούν ότι την επόμενη ημέρα της εκλογής αρχηγού θα όλοι είναι στον κοινό αγώνα

«Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θεωρώ αυτονόητο ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να δεσμευτούν ότι την επόμενη ημέρα της εκλογής αρχηγού θα όλοι είναι στον κοινό αγώνα», ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΟ του κόμματος, Νίκος Παππάς. «Αυτό αφορά και τους υποψηφίους αρχηγούς και τους βουλευτές και τα στελέχη», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

