Χαρδαλιάς: «Ολοκληρώσαμε τον καθαρισμό σε 11,5 χλμ. ρεμάτων του νότιου Τομέα»

«Υλοποιούμε έργα που δεν αφορούν την εικόνα, αλλά την καθημερινότητα των πολιτών» δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε σε έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, που κατασκευάζει η Περιφέρεια στον Δήμο Γλυφάδας.

Λίγο αργότερα κατά την επίσκεψη στο δημαρχείο ο κ. Χαρδαλιάς συνυπέγραψε με το δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου, προγραμματική σύμβαση για τα έργα αποκατάστασης και κατασκευής πεζοδρόμων, καθώς και για ασφαλτοστρώσεις, συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ.

Κατά την αυτοψία ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε: «Βρισκόμαστε σήμερα στη Γλυφάδα, για να δούμε από κοντά την εξέλιξη σημαντικών έργων, που θωρακίζουν την περιοχή, βελτιώνουν την προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο και ενισχύουν τις "πράσινες" αστικές μετακινήσεις». Και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι, μέσα από ανάλογες δράσεις, να βάζουμε τα θεμέλια για μια Αττική βιώσιμη, ανθεκτική, ασφαλή, με ποιοτική καθημερινότητα για τους συμπολίτες μας».

Ο περιφερειάρχης παρατηρώντας τον καθαρισμό στο ρέμα της Ευρυάλης σημείωσε: «Ολοκληρώσαμε τον καθαρισμό σε 11,5 χιλιόμετρα ρεμάτων του νότιου Τομέα και συνεχίζουμε με πρόσθετες παρεμβάσεις, όπου χρειάζεται, και στα 15 ρέματα της περιοχής» Υπογράμμισε ότι είναι η δεύτερη φορά που η Περιφέρεια προβαίνει φέτος, στο σχολαστικό καθαρισμό των ρεμάτων της Ευρυάλης και του Λυκορέματος στη Γλυφάδα, συνολικού μήκους 1,7 χιλιομέτρων, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας. «Είναι ένα ακόμη σημαντικό έργο καθαρισμών που κάνουμε σε συνεργασία πάντα με τον δήμο. Προχωράμε με μεθοδικότητα στην υλοποίηση και άλλων απαραίτητων έργων για την προστασία της πόλης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε εκτενώς και στα υπόλοιπα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης όπως:

- Σε εξέλιξη διαγωνισμός για την κατασκευή αγωγών ομβρίων στην 'Ανω Γλυφάδα, συνολικού μήκους 3,8 χλμ., με προϋπολογισμό 2,98 εκατ. ευρώ.

- Έχουν χρηματοδοτηθεί μελέτες, με ποσό άνω των 400.000 ευρώ, για την οριοθέτηση και διευθέτηση των ρεμάτων Λυκορέματος και Ευρυάλης.

- Σύντομα δημοπρατείται και επιμέρους αντιπλημμυρική παρέμβαση στην οδό Δερβανακίων, με προϋπολογισμό 545.0000 ευρώ.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος, Γ. Παπανικολάου αφού χαιρέτισε τη στενή συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια, τόνισε ότι τώρα με την παρέμβασή της, αντιμετωπίζονται οριστικά τα «άλυτα προβλήματα που παρουσίαζε επί πολλές δεκαετίες το ρέμα». Συγκεκριμένα ανέφερε πως «οριοθετείται εκ νέου και συνδέεται με τον αγωγό που θα γίνει στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, για να καταλήξει στο αντιπλημμυρικό έργο της ευρύτερης περιοχής στην Ευρυάλη, ώστε να απαλειφθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα στη Λεωφ. Βουλιαγμένης. Ο κ. Παπανικολάου, κλείνοντας, αναφέρθηκε σε ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σχέδιο με παρεμβάσεις για όλη την περιοχή, το οποίο καταρτίστηκε από κοινού με την Περιφέρεια και αφορά τόσο αντιπλημμυρικά όσο και έργα υποδομών».

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο περιφερειάρχης σε δηλώσεις του τόνισε: «Αποδεικνύουμε στην πράξη πώς εννοούμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμών της Αυτοδιοίκησης. Γιατί όπου υπάρχει βούληση, υπάρχει και το σχέδιο προκειμένου όλοι να είμαστε σε θέση να φέρνουμε απτά αποτελέσματα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές μας κοινωνίες. Βήμα-βήμα, ημέρα με την ημέρα, αλλάζουμε όλα όσα πρέπει, με μοναδικό μας γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη» ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς.

Σύμφωνα με τη σύμβαση τα προβλεπόμενα έργα αφορούν σε:

- Αποκατάσταση και κατασκευή πεζοδρόμων 45.000 τ.μ., προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ

- Αντικατάσταση της ασφαλτόστρωσης σε συνολικό μήκος 9,25 χλμ. και επιφάνεια 87.000 τετραγωνικών μέτρων σε όλη την πόλη με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ.

Τέλος ο κ. Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο, επιθεώρησε τις εργασίες για τη δημιουργία πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου (στις οδούς Παλμύρας και Βέμπο) και το έργο αστικής ανάπλασης (στις οδούς 'Αλσους, Κύπρου, Ζέρβα και Αγίου Γεράσιμου), ενώ επισκέφθηκαν το υπό κατασκευή Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Γλυφάδας, η οποία υλοποιείται με κοινοτικούς πόρους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.