Με τον νέο πρόεδρο του Συμβουλίου του CERN, Κωνσταντίνο Φουντά, συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις και τους χώρους διεξαγωγής των πειραμάτων του CERN.

Σύμφωνα με ανακοίνωση ο υπουργός συνοδευόταν από την υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδια για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Ζωή Ράπτη και από τον γενικό γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Τάσο Γαϊτάνη, καθώς και από τον επικεφαλής της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ πρέσβη Ιωάννη Γκίκα.

Ο υπουργός δήλωσε μετά την επίσκεψή του:

"Ευχαριστούμε θερμά τον γενικό διευθυντή για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από πρώτο χέρι το τεράστιο έργο που επιτελεί το CERN τα τελευταία 70 χρόνια. Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό μέλος του CERN, υποστηρίζει σθεναρά την ανάγκη διατήρησης της εξέχουσας θέσης του ως παγκόσμιου ηγέτη στην έρευνα της φυσικής υψηλών ενεργειών.

Λόγω των σημαντικών δευτερογενών επιδράσεων που έχει η βασική έρευνα του CERN στην έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη και του γεγονότος ότι εκπαιδεύει και παρέχει στην ευρωπαϊκή βιομηχανία χιλιάδες κορυφαίους μηχανικούς και επιστήμονες, πιστεύουμε ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η διατήρηση του ηγετικού ρόλου του CERN. Γι' αυτό υποστηρίζουμε σθεναρά την κατασκευή του μελλοντικού κυκλικού πυρήνα παρά τις οικονομικές συνέπειες, οι οποίες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ίσες για όλα τα κράτη μέλη.

Ως κράτος μέλος της ΕΕ υποστηρίζουμε επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει το CERN στο μέτρο του δυνατού, δεδομένου ότι το CERN είναι ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ και τη διατήρηση της βιομηχανικής της βάσης".

Υπενθυμίζεται ότι, η Ελλάδα συμμετέχει στο πείραμα και στηρίζει το CERN ως ιδρυτικό μέλος. Συνολικά 200 Έλληνες εργάζονται και μετέχουν από διάφορες επιστημονικές ιδιότητες. Η οικονομική συνδρομή είναι 12 εκατ. ευρώ και καταβάλλονται από την γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.