Poll skai.gr για debate ΠΑΣΟΚ - Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο νικητής

Το skai.gr προσφέρει την ευκαιρία στους ψηφοφόρους να κρίνουν τις «επιδόσεις» των έξι υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, στη μεταξύ τους τηλεμαχία, καταθέτοντας την αξιολόγησή τους σε μία «ζωντανή δημοσκόπηση» μέσω του site.

Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Ποιος υποψήφιος πιστεύετε ότι είναι ο νικητής του debate;

Το poll του skai.gr θα είναι ανοιχτό έως τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης προκειμένου να ψηφίζουν οι αναγνώστες του και οι τηλεθεατές/ακροατές του ΣΚΑΪ για το ποιός/ποια θεωρούν πως ήταν ο νικητής/τριας της τηλεμαχίας για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Ψηφίζετε ανώνυμα. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μόνο μιας ψήφου, κάτι που διασφαλίζεται και ηλεκτρονικά, και αμέσως μετά βλέπει και το αποτέλεσμα όπως διαμορφώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Σημειώνεται πως δεν πρόκειται για δημοσκόπηση με σταθμισμένο δείγμα, αλλά για μια διαδικτυακή ψηφοφορία, όπου το δείγμα είναι τυχαίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.