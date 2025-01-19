«Ο κ. Ανδρουλάκης με τη σημερινή του συνέντευξη, σε απόλυτο πανικό, προσπάθησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα των προ ημερών δηλώσεών του περί εκλογικών συνεργασιών. Και τα έκανε χειρότερα», τονίζει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη.

Σχετικά με την αναφορά του κ. Ανδρουλάκη για "προπαγάνδα της ΝΔ" , ο κ. Μαρινάκης θέτει τα εξής ερωτήματα:

«Είναι προπαγάνδα τα όσα είπε ο ίδιος την περασμένη Δευτέρα και συγκεκριμένα ότι «Το σενάριο είναι: η επόμενη κυβέρνηση να είναι η ΝΔ με κάποια άλλα κόμματα ή

το ΠΑΣΟΚ με κάποια άλλα κόμματα, ή το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία με αυτοδυναμία»;

Είναι προπαγάνδα το γεγονός ότι ο κ. Γερουλάνος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πριν από δύο ημέρες, δεν απέκλεισε ούτε τον κ. Βαρουφάκη από τους εν δυνάμει συνομιλητές του ΠΑΣΟΚ;

Είναι προπαγάνδα τα όσα υποστήριξε ο έτερος υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Κατρίνης: «ναι, εμείς θέλουμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων, αν και εφόσον έχουμε την πρώτη εντολή στις επόμενες εκλογές, και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Αριστερά»;

Στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζει: «Το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα. Αν θέλουν να γίνει, όμως, όπως οι ίδιοι λένε, μια σοβαρή εναλλακτική για τη χώρα, θα ήταν καλύτερο να αποκτήσουν ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, αντί να χρίζουν συνομιλητές τους εκείνους που προκάλεσαν τις πιο μαύρες ημέρες για την Ελλάδα ή να πετάνε λάσπη περί δήθεν ακροδεξιάς στροφής στην Κυβέρνηση που θωράκισε τη δημοκρατία μας από εγκληματικές οργανώσεις, δίνοντας στη Δικαιοσύνη τα κατάλληλα νομικά "όπλα"».

«Όπως και να έχει, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα με το οποίο εξελέγη, με μόνο στόχο τη συνεχή ενδυνάμωση των πολιτών», καταλήγει ο κ. Μαρινάκης.

